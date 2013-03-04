قصه گوی کردستانی برگزیده شانزدهمین جشنواره بین ‌المللی قصه‌ گویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره سه بهاران سنندج که با قصه "ماه همه" در این جشنواره بین ‌المللی حضور پیدا کرده بود موفق به کسب عنوان برگزیده در این جشنواره شد.

وی در سخنانی اظهار داشت: قصه‌ ها موجب تقویت هوش، حافظه و خلاقیت کودکان می ‌شود و قدرت ابداع، علت‌ یابی و معلول شناسی و نیز توان نتیجه‌ گیری در آن‌ ها را رشد می ‌دهد.

رحیمی برگزیده شانزدهمین جشنواره بین ‌المللی قصه‌ گویی در زمینه نقش قصه‌ گویی و تاثیر آن بر تربیت کودکان و نوجوانان یادآور شد: کودکان با گوش دادن به قصه‌ ها با ناهمواری ‌های زندگی آشنا و دنیای واژگان آنها گسترده‌ تر می ‌شود.

وی بیان کرد: امروزه با توجه به گسترش فن ‌آوری، وسایل صوتی، تصویری بین خانواده‌ ها و کودکان و نوجوانان تا حدودی فاصله ایجاد کرده است و قصه ‌گویی می ‌تواند فرصت مناسبی برای کمتر شدن این فاصله‌ ها باشد.

مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره سه بهاران سنندج افزود: تمام قصه‌ های ایرانی دارای محتوا و پیام ‌های تربیتی و آموزشی است در حالی که قصه‌ گویان غربی بیشتر به بخش نمایشی قصه ‌ها اهمیت می‌ دهند و با استفاده از طنز بر جنبه سرگرمی قصه‌ ها تاکید بیشتری دارند.

رحیمی عنوان کرد: بالا بردن سطح کیفی و توانمند سازی قصه ‌گویان و ترویج فرهنگ قصه‌ گویی در میان خانواده‌ ها را در تحکیم بنیان خانواده و تعلیم و تربیت کودکان موثر دانست.

وی همچنین یادآور شد: قصه‌ های متون کهن ایران موجب شناخت کودکان و نوجوان از رشادت‌ ها و جوانمردی‌ های پهلوانان، قهرمانان، بزرگان و فرهنگ غنی کشور می ‌شود.

گفتنی است شانزدهمین جشنواره بین‌ المللی قصه‌ گویی با حضور قصه ‌گویان داخلی و خارجی در تبریز برگزار شد.