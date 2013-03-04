به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی که در سال 2001 با کوبریک در ساخت "هوش مصنوعی" همکاری داشت، قصد دارد با کمک خانواده او بر اساس فیلمنامه‌ای که وی در سال 1970 نوشته بود، یک مجموعه تلویزیونی کوچک(مینی سریال) بسازد.

اسپیلبرگ به کانال پلوس شبکه فرانسوی گفت: من در حال تهیه مینی‌سریالی بر اساس فیلمنامه استنلی کوبریک درباره زندگی ناپلئون هستم.

کوبریک فیلمنامه را سال 1961 نوشت اما در نهایت آن را به دلایل مالی و چالش های تهیه کنندگی رها کرد. این فیلمساز فقید به دلیل کمال گرایی وسواسی اش شناخته شده بود و به همین دلیل خانواده اش از این که با اسپیلبرگ همکاری می کنند خوشحال هستند.

اسپیلبرگ و کوبریک در سال 2001 برای فیلم "هوش مصنوعی" با هم همکاری کرده بودند. کوبریک فیلمنامه این فیلم را در دهه 1970 نوشت و اسپیلبرگ بعدها آن را بازنویسی و کارگردانی کرد.

کوبریک به تحقیق درباره پروژه هایش بسیار وفادار بود و سال‌های متوالی را به کشف جزییات زندگی امپراتور فرانسه پرداخت.

نمایشگاهی که برای نمایش کارهای کوبریک برگزار شده بود پیش‌نویسی از نامه 1971 کوبریک که به تهیه کنندگان استودیو فرستاده شده بود را در معرض دید عموم گذاشته بود که در آن نوشته شده بود: غیرممکن است که بگویم می‌خواهم کاری دیگر جز این بکنم که بهترین فیلم تاریخ را بسازم.

این نمایشگاه همچنین نامه دیگری از کوبریک را خطاب به اسکار وارنر به نمایش گذاشت که در آن کوبریک درباره بازیگر نقش اصلی فیلم مطالبی نوشته بود. کوبریک همچنین نامه محترمانه دیگری را در آرشیوش حفظ کرده بود که توسط آدری هپبورن نوشته شده بود. هپبورن در این نامه گفته بود به دلایلی قصد دارد مدتی به بازیگری نپردازد اما از او خواسته بود تا در نقش‌های آینده او را در نظر بگیرد.

هر چند دیگر برای وارنر و هپبورن امکان ندارد که بخواهند در این فیلم بازی کنند اما مطمئنا اسپیلبرگ بازیگران خوب امروزی را برای نقش‌ها در نظر دارد.