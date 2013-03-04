افزایش 10 درصدی تولید گوشت مرغ/ دوره آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری در ابن رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 535 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 10 میلیون قطعه در دوره و 40 میلیون قطعه در سال در استان وجود دارد که در صورت بهره برداری از تمامی ظرفیت های توان تولید گوشت در استان به 64 هزار تن می رسد.

وی بیان کرد: با احتساب 25 کیلو گرم مصرف سرانه حدود 37 هزار تن آن در استان مصرف و مابقی به سایر استان ها صادر می شود.

برنامه ریزی مبارزه با "سن" در سقز

جلسه ستاد مبارزه با آفت سن مضر غلات شهرستان سقز با حضور کارشناسان مدیریت و اعضاء شبکه های مراقبت بخش خصوصی و دولتی، مسولان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان، و کارشناس اعزامی از استان برگزار شد.

در این جلسه که به منظور هماهنگی و تقسیم بندی اکیپ های شبکه مراقبت و تعیین روستاهای تحت پوشش و همچنین تاکید بر اجرای اصولی و به موقع عملیات مبارزه با سن و علف های هرز غلات برگزار شد برنامه ریزی های لازم برای مبارزه و جلوگیری از گسترش و شیوع این آفت مورد بررسی و تبیین از سوی کارشناسان قرار گرفت.

برگزاری دوره آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور در سقز

دوره آموزشی فنی حرفه ای کوتاه مدت سرویس و نگهداری تراکتور در محل سالن آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سقز با حضور تعداد 33 نفر از کشاورزان و افراد علاقمند آغاز شده است.

در این دوره که به مدت هفت روز ادامه دارد مباحثی از قبیل نحوه سرویس های روزانه، هفتگی و ماهانه تراکتور، نحوه نگهداری و مراقبت از آن، آشنایی با قطعات تراکتور و نحوه استفاده بهینه از آن و همچنین نحوه دریافت گواهینامه ویژه تراکتور به حاضران آموزش داده می شود.