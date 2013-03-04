11 هزار و 500 زندانی مالی و دیه درسال جاری آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح فاز اول مجتمع پتروصنعت گامرون با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم و توسعه صنایع پتروشیمی و پایین دستی اظهار داشت: طی سالهای اخیر شاهد افتتاح و بهره برداری از صنایع پتروشیمی و پایین دستی در استانهای برخوردار و نیمه برخوردار بوده ایم که تاثیر بسزایی در تحقق پیش بینی های ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در شهرهای محروم بوده ایم.

وی افزود: شرکت پتروصنعت گامرون در سال 88 عملیات اجرایی آن آغاز شد و تا امروز شاهد بهره برداری فاز اول این مجتمع هستیم.

وی ادامه داد: در فاز اول این مجتمع 150نفر اشتغال مستقیم و 250 نفر غیر مستقیم مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی با بیان اینکه در احداث فاز اول این مجتمع از دانش فنی بومی استفاده شده، اضافه کرد: مجتمع پتروصنعت گامرون جز طرح های مهر ماندگار است و با استفاده از فناروی های روز ساخته و به بهره برداری رسیده است.

رحیمی گفت: تا قبل از پایان سال جاری 10 هزار زندانی مالی و 1500 زندانی دیه به جمع کانون گرم خانواده های خود بر خواهند گشت.

همچنین دراین مراسم کلنگ طرح توسعه مجتمع پتروصنعت با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و سردار احمد وحیدی وزیر دفاع به زمین زده شد.