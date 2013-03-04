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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

رحیمی خبر داد:

11 هزار و 500 زندانی مالی و دیه درسال جاری آزاد می شوند

11 هزار و 500 زندانی مالی و دیه درسال جاری آزاد می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور از آزادی 11هزار و 500 زندانی مالی و دیه تا قبل از پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح فاز اول مجتمع پتروصنعت گامرون با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم و توسعه صنایع پتروشیمی و پایین دستی اظهار داشت: طی سالهای اخیر شاهد افتتاح و بهره برداری از صنایع پتروشیمی و پایین دستی در استانهای برخوردار و نیمه برخوردار بوده ایم که تاثیر بسزایی در تحقق پیش بینی های ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در شهرهای محروم بوده ایم.

وی افزود: شرکت پتروصنعت گامرون در سال 88 عملیات اجرایی آن آغاز شد و تا امروز شاهد بهره برداری فاز اول این مجتمع هستیم.

وی ادامه داد: در فاز اول این مجتمع 150نفر اشتغال مستقیم و 250 نفر غیر مستقیم مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی با بیان اینکه در احداث فاز اول این مجتمع از دانش فنی بومی استفاده شده، اضافه کرد: مجتمع پتروصنعت گامرون جز طرح های مهر ماندگار است و با استفاده از فناروی های روز ساخته و به بهره برداری رسیده است.

رحیمی گفت: تا قبل از پایان سال  جاری 10 هزار زندانی مالی و 1500 زندانی دیه به جمع کانون گرم خانواده های خود بر خواهند گشت.

همچنین دراین مراسم کلنگ طرح توسعه مجتمع پتروصنعت با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس  جمهور  و سردار احمد وحیدی وزیر دفاع به زمین زده شد.

کد مطلب 2010970

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