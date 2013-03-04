به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد در بازديد از مرکز نگهداري درماني معتادان خياباني بيخانمان استان همدان، گفت: اين مرکز نقش زيادي در پاک شدن چهره شهر از وجود معتادان خياباني دارد زيرا افرادي که در اين مرکز نگهداري ميشوند، معتادان خياباني بيخانماني هستند که خانواده از پذيرش آنها سر باز ميزند.
وي با يادآوري آغاز به کار آزمايشي اين مرکز با هدف جمعآوري معتادان و درمان آنها، ادامه داد: با راهاندازي مرکز کاهش آسيب در همدان، تعدادي از معتادان در اين مرکز نگهداري ميشوند که اين امر ميتواند زمينهساز ترک اعتياد آنها باشد.
استاندار همدان با بيان اينکه طبق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اين معتادان براي ترک اعتياد خود بايد سه ماه در مرکز کاهش آسيب نگهداري شوند، تأکيد کرد: اگر بعد از خروج از اين مرکز، فرد مورد نظر دوباره به خاطر اعتياد دستگير شود در آن صورت به عنوان مجرم شناخته شده و روانه زندان ميشود.
آزاد اضافه کرد: براساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر افراد معتادي که از حمايت خانواده برخوردار نيستند، از نظر شغل و معيشت در تنگنا بوده و از محل کار خود اخراج شدهاند و به دليل اعتياد از نظر بهداشتي و اسکان، در وضعيت نامطلوبي قرار دارند و حضورشان در بخشهايي از جامعه عامل ناامني، ايجاد خطر انتقال عفونتهاي پرخطري همچون HIV و انواع هپاتيت است و خدمات درماني و کاهش آسيب رايگاني که در اختيار آنان قرار ميگيرد، نتوانسته است آنان را از اين وضعيت نجات دهد، با استفاده از ابزار قانون و با نظر قاضي، به جاي زندان و ندامتگاهها به مراکز نگهداري، درمان و کاهش آسيب ارجاع ميشوند.
وي افزود: اين مرکز در فاز نخست خود ظرفيت پذيرش 100 معتاد را دارد اما با همکاري دستگاههاي مرتبط در فازهاي بعدي ظرفيت آن افزايش خواهد يافت.
استاندار همدان اظهار داشت: این مرکز داراي استاندارهاي لازم اعم از فيزيکي، پرسنلي و بهداشتي است و خدمات درماني منطبق با پروتکلهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعمال ميشود، بنابراين به هيچ وجه اين مرکز، بازداشتگاه – اردوگاه يا مراکز مشابه نيست.
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