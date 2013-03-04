94 کلاس در شهرستان میامی آماده اسکان مسافران نوروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی، صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میامی در محل این اداره ضمن اشاره به آماده سازی 9 مدرسه متشکل از 94 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان اظهار داشت: این مدیریت همه ساله تمهیدات لازم را برای اسکان مسافران نوروزی و خصوصا زائران حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) تدارک می بیند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی همچنین از تجهیز دو سوئیت نیز برای اسکان میهمانان ویژه فرهنگیان خبر داد و گفت: مراکز رفاهی و اسکان مسافران در چهار گروه الف، ب، ج و ویژه ساماندهی شده اند.

صائمی افزود: آموزش و پرورش شهرستان میامی طی سال گذشته توانست در چند روز اول سال جدید بیش از پنج هزار نفر را اسکان دهد.

امام جمعه میامی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی گفت: سال گذشته از نزدیک شاهد خدمات مطلوب و اسکان مسافران نوروزی و زحمات شبانه روزی این نهاد بودیم.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی تصریح کرد: دست اندرکاران اسکان نوروزی شهرستان میامی در لحظات خوش تحویل سال نو در حال خدمت رسانی به مردم و زائرین ثمن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع) هستند و این عمل آنها با اجر و ثوابی بسیار بالا روبه رو خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مسافران و زائران حضرت علی ابن موسوی الرضا(ع) با طی نمودن بُعد مسافت نیاز دارند که محلی برای اسکان و استراحت خود داشته باشند و با این کاری که آموزش وپرورش استان سمنان کرده خدمت بزرگی را به هم میهمانان انجام داده است.

امام جمعه میامی در خاتمه ضمن قدردانی از همه فرهنگیان به ویژه مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان، شناسایی و معرفی اماکن دیدنی استان و به ویژه شهرستان میامی را خواستار شد.

