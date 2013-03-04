اسکی بر روی بلندترین تپه های شنی جهان/ زیبایی های کویر در انتظار گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان استانی چهار فصل است بطوریکه در ایام نوروز می توان از جاذبه های فصول مختلف بهره برد از دره های مملو از آبشار تا جنگلهای انبوه خبر، انار شیطان و کهور تا باتلاق بی نظیر جازموریان و رودخانه های همیشه جاری در جنوب کرمان.

اما یکی از جذابیت های شناخته نشده طبیعت استان کرمان کویر است، جاذبه هایی که خود کرمانیها نیز تا چند سال قبل به آنها با تردید نگاه می کردند که در راس آنها کویر لوت قراردارد.

کویر لوت در حاشیه شرقی استان کرمان قرار دارد و شمال شرق حاشیه استان کرمان را در برگرفته است گسترده پهناور و بدون آب و علف که حضور بدون راهنما در برخی قسمتهای آن می تواند انتهی داستان سفر را به مرگ ختم کند اما این روزها برخی قسمتهای کویر لوت برای حضور گردشگران آماده و حتی زیر ساختهای لازم برای مسافران مهیا شده است.

حضور در کویر این حس را به انسان می دهد که درجایی گام برمی داری که کمتر انسانی موفق به دیدنش شده است.

محمد جهانشاهی، فعال حوزه گردشگری کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: کویر سرشار از مناطق گردشگری است و نباید به کویر به عنوان یک چالش نگاه شود زیرا می توان با نگاهی دقیق تر نعمتهایی را که خداوند در این پهنه پهناور قرار داده است دید.

کویرنرودی فرصتی برای گردشگران

وی خواستار حذف نگاه منفی به کویر شد و گفت: بسیاری از کشورهای کویر نشین در کویرها جاذبه های گردشگری فوق العاده ایجاد کرده اند و سالانه سودهای هنگفتی را به جیب می زنند.

جهانشاهی افزود: سرمایه گذاری در کویر نوردی و گردشگری در این عرصه به خصوص در استان کرمان بسیار سود آور است.

این فعال گردشگری گفت: کلوتهای کویر کرمان از بی نظیر ترین عارضه های طبیعی در جهان به شمار می روند که کمتر گردشگری شانس دیدنشان را داشته است.

وی افزود: این عارضه ها را که در چند کیلومتری شهر شهداد کرمان قرار گرفته اند از زیباترین و بینظیرترین جاذبه های گردشگری ایران برشمرد و گفت: وجود این عارضه های عظیم شنی که ارتفاع آنها گاها به دهها متر می رسد و در طول چندین کیلومتر قرار گرفته اند برای استان کرمان فرصتی بی نظیر را برای گردشگری فراهم کرده است.

وی در ادامه به وجود منطقه گندم بریان اشاره کرد و گفت: باید سعی کنیم این داشته ها را به دیگران نیز بشناسانیم به عنوان مثال گندم بریان گرمترین نقطه زمین در طول تابستان شهداد است.

این فعال گردشگری ادامه داد: این منطقه به دلیل وجود سنگهای تیره در عمق کویر آنقدر گرم می شود که حتی باکتریها نیز توان زیست در این منطقه را ندارد اما هم اکنون این منطقه از کویر برای بازدید گردشگران بهترین فصل سال را می گذراند.

وی به وجود کمپ کویری شهداد اشاره کرد و گفت: وجود این کمپ و امکانات مناسبی که دارد فرصت را برای گردشگران به خوبی ایجاد کرده است که از این زیبایی های کویر بازدید کنند.

وی به رودخانه شور اشاره کرد و گفت: این رودخانه در کویری که آب در آن یافت نمی شود همیشه جاری بوده و به حیات خود ادامه داده است.

کمپ کویری کرمان پذیرای گردشگران

جهانشاهی افزود: هیچ گاه حیات این رودخانه در گرمای چندین درجه ای کویر قطع نشده و در قسمتهای مختلف و با غلظتهای نمک متفاوت جاری است.

وی خواستار معرفی بیشتر کویر کرمان شد و گفت: یکی از زیبایی های بینظیر کویر کرمان که در کمپ کویری به خوبی قابل روئیت می باشد شب کویر است.

جهانشاهی افزود: در شبهایی که ماه کامل باشد آسمان پر ستاره کویر تلولو خاص خود را دارد و سایه های کلوتها برپیکر کویر کرمان رقص نور و شن را در کویر به نمایش می گذارد.

در سوی دیگر کویر کرمان نیز در شهرستان ریگان مردمان خلاق این خطه سعی در معرفی بیشتر کویر ریگان را دارند.

در این میان وجود بلندترین تپه های شنی جهان کار را برای آنها آسانتر کرده است و آنها نیز کمپی هر چند کوچک برای مسافران ساخته اند.

شن درمانی، پرواز با پاراگلایدر، اسکی روش شن و والیبال و فوتبال ساحلی از جمله تفریحهایی است که برای گردشگران مهیا کرده اند.

برپایی مسابقات سکی شن در ایام نوروز

رئیس اداره ورزش وجوانان ریگان گفت: با توجه به اینکه بلند ترین تپه های شنی دنیا با ارتفاع 75متر در شهرستان ریگان قرار دارند روز گذشته به صورت آزمایشی برای اولین بار در کشور اسکی روی شن در این تپه ها برگزار شد .

محمد جواد قربانی گفت: اسکی روی شن برای اولین بار در ریگان انجام و به زودی مسابقات اسکی روی شن در این تپه ها برگزار می شود.

وی افزود: با حضور 11استان کشور مسابقات اسکی روی شن در بلند ترین تپه های شنی دنیا در ریگان در ایام نوروز برگزار می شود که این مسابقات برای اولین بار در کشور در شهرستان ریگان می باشند.

رئیس اداره ورزش وجوانان ریگان از راه اندازی فوتبال ساحلی در این تپه های شنی خبر داد و افزود: با حضور تیمهای برتر استان این مسابقات در حاشیه بلند ترین تپه های شی دنیا در ایام فروردین ماه برگزار می شود.

بلند ترین تپه های شنی دنیا در ریگان در 12کیلومتری شهرستان ودر روستای علی آباد پشت ریگ قرار دارند.

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گزارش: اسما محمودی