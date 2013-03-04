به گزارش خبرنگار مهر،‌ رقابتهاي قهرماني كشتي آسيا اواخر فروردين ماه سال آينده در هندوستان برگزار خواهد شد كه در همين راستا كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي با توجه به محدوديت زمان و اتفاقات چند ماه اخير در انديشه برپايي هر چه سريعتر اردوهاي آماده سازي هستند.

حسام الدين جعفري سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي ضمن تاييد اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: "رقابتهاي قهرماني كشور طي روزهای 18 تا 20 اسفندماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار مي شود و ما در نظر داريم بلافاصله بعد از اين پيكارها، اردوي آماده سازي فرنگی كاران را برپا كنيم. زمان زيادي تا رقابتهاي قهرماني آسيا باقي نمانده و سنگيني و فشار كار باعث شده تا ما هر چه زودتر به اجراي برنامه هايمان بپردازيم."

از سويي ديگر ابقاي كادر فني قبلي از سوي رسول خادم باعث شده تا روحيه و انگيزه مضاعفي در فرنگي كاران ايجاد شود و اين كشتي گيران تا حدي از بلاتكليفي خارج شوند.

جعفري در اين رابطه نيز گفت:" ادامه فعاليت كادر فني قبلي و همچنين تاكيد بر بازگشت و همكاري مجدد محمد بنا از سوي رسول خادم،‌ تصميم درستي بود كه اميدوارم در آينده اي نزديك به نتيجه نهايي برسد. ضمن اينكه ما بعد از رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران نيز نشستي در فدراسيون كشتي داشتيم و پس از توافقات اوليه مقرر شد تا زمان رقابتهاي قهرماني آسيايي در كنار تيم ملي بمانيم."