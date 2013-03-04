احسان و نیکوکاری یکی از اصول جامعه اسلامی/برپایی 6 ایستگاه جشن نیکوکاری در ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اعتمادی یکشنبه شب در جلسه برنامه ریزی جشن نیکوکاری ریگان گفت: احسان و نیکوکاری، یکی از اصول اساسی و از ارزش های جامعه اسلامی است.

وی افزود: در جامعه ای که بر مبنای الگوی اسلامی و مکتب علوی تشکیل شده است، مسلمان نمی تواند در برابر نیازها و گرفتاری های برادران دینی خود بی تفاوت باشد، بلکه با احساس مسئولیت، در پی کمک و رفع مشکلات آنان خواهد بود.

فرماندار ریگان گفت: این روزها که با فرا رسیدن بهار بوی بهشت به مشام می رسد و اگر چشم بصیرت را باز کنیم، می بینیم که این رایحه خوش از کمک به نیازمندان است که بهشت و نعمت ابدی و سعادت جاودانه را برای اهلش نوید می دهد.

اعتمادی ادامه داد: احسان و مردمداری، اخلاق زیبنده مسلمانی است که می خواهد از الگوهای دینی و ارزش های مکتبی الهام گیرد و زندگی اسلامی را به وجود آورد مردم، به ویژه گرفتاران و دردمندان، نیازمند رسیدگی و کمک هستند.

وی افزود: پرسیدن از گرفتاری ها و مشکلات دیگران و تلاش در برطرف ساختن آنها، نه تنها دروازه دل ها، بلکه درهای بهشت و رحمت الهی را به روی انسان می گشاید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی ره ریگان در ادامه این جلسه تعداد پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جشن نیکوکاری در ریگان طی سال گذشته را شش پایگاه عنوان کرد و گفت: با توجه به استقبال مردم از جشن نیکوکاری تعداد این پایگاها امسال در شهرستان افزایش می یابد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی ره ریگان افزود: پایگاهای جمع آوری در مدارس و نماز جمعه فعال خواهند شد.

