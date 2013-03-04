  1. دانشگاه و فناوری
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

تولید ابزاری برای یافتن ابزار حفاری شکسته شده در چاههای نفت

تولید ابزاری برای یافتن ابزار حفاری شکسته شده در چاههای نفت

پژوهشگران کشور ابزاری را عرضه کردند که با استفاده از آن حفاران چاه‌های نفت ابزار شکسته شده در چاه که موجب به تاخیر انداختن عملیات حفاری می‌شود را بیابند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که در حفاری چاه‌های نفت ایجاد می‌شود شکسته شدن ابزارهای حفاری و باقی ماندن آن در چاه است.

این اتفاق باعث به تعویق انداختن عملیات و در نتیجه موجب تحمیل خساراتی می‌شود که هزینه‌های مالی بسیاری را در پی خواهد داشت.

از این رو عملیات مانده یابی در چاه‌های نفتی انجام می‌شود. مانده یابی، عملیاتی است که شامل گرفتن به دست آوردن و از بین بردن وسایلی است که در چاه باقی مانده است.

در این راستا محققان کشور ابزاری را برای یافتن در چاه‌های نفت برای عملیات مانده یابی OverShot در صنعت حفاری عرضه کردند.

کد مطلب 2010981

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