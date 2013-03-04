شعبه قضایی برای تخلفات بودجه ای تشکیل شود/ تعیین تکلیف 4000پرونده تخلف مدیران دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در مراسم اختتامیه چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور طی سخنانی با بیان اینکه اصلی ترین مسئله دیوان در تحقق هدف مسئله پیشگیری است، گفت: هم اکنون درحوزه بدنه دولت یعنی وزارتخانه ها ارتباط بسیار صمیمی و کارشناسی مستمر داریم و توانسته‌ایم بخشی عظیمی از تخلفات مذکور در اجرای بودجه را کاهش دهیم، به طوری که در قالب سیاست های پیشگیرانه گزارش های سه ماهه از اجرای بودجه به دستگاهها ارائه می دهیم تا دستگاهها از عملکرد خودشان مطلع شوند و به آنها که قصد تخلف ندارند فرصت داده می شود که اصلاحات انجام دهند و این باعث می شود در مسیر کار قانونی گام بردارند البته آنها که تعمدی در تخلف دارند یک درصد هم نمی شوند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه های مالیات، نفت، اصل 44 و هدفمندی یارانه ها در دیوان محاسبات گفت: مسئولیت همه این گارگروه ها برعهده بنده است و جلسات مستمری با وزیران گذاشته می شود که این کمکی به دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه برای پنجمین سال متوالی گزارش تفریغ بودجه را قبل از ارائه بودجه سالیانه دولت به مجلس ، ارائه کردیم، گفت: البته دو سه سال است که دولت بودجه را دیر به مجلس می دهد اما زمانی هم که تاخیر کمتر از این بود ما تفریغ بودجه را زودتر به مجلس می دادیم.

وی به مشکل اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: همواره توصیه شده است زمانی که مدیران در مسئولیت هستند پرونده تخلفات آنها نهایی شود بنابراین تلاش کردیم این کار را انجام دهیم، هم اکنون هم با قول مساعد دادستان دیوان که همکاری خوبی با دیوان دارد به روزرسانی پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است و دادستانی قول داده تا سال آینده پرونده های موجود را که 4 هزار پرونده است به صفر برسانیم، به این ترتیب سال بعد که تفریغ بودجه به مجلس ارائه می شود نتیجه پرونده تفریغ سال قبل را هم ارائه می دهیم و این گام بسیار خوبی در دیوان خواهد بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: قانونگذار در قانون اساسی جایگاه رفیع برای دیوان در نظر گرفته و این موجب می شود اطمینان خاطر برای مردم به وجود آید. دغدغه اصلی نظام حفظ سرمایه های اجتماعی است و سرمایه اجتماعی ما مردم هستند. مردم هر قدر اطمینانشان به نظام بیشتر باشد امکان بهره برداری های اجتماعی در راستای اهداف نظام و پویایی نظام بیشتر خواهد بود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان محاسبات می تواند در ایجاد امید و اعتماد به افکار عمومی نقش بسزایی داشته باشد، گفت: با ظرفیتی که دیوان محاسبات در حوزه ساختاری ، قوانین ، نیروی انسانی و همچنین جایگاه قانونی دارد اعلام آمادگی می کنیم که حاضریم در حوزه مبارزه با فساد در راستای منویات رهبری قبول مسئولیت کنیم.

وی گفت: در زمان آقای داوودی معاون اول سابق ریاست جمهوری از ما برای شرکت در جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت می کردند که البته پس از آن دیگر از دیوان محاسبات دعوتی نشد همانجا اعلام کردیم که اختیاراتی به ما بدهند که کارهای لازم را انجام بدهیم البته این اختیارات زیاد نیست، درخواست ما این است که یک شعبه قضایی به ما بدهند که حاضر باشد پرونده های دیوان را به سرعت بررسی کند. به این صورت می توانیم دغدغه مقام معظم رهبری را برطرف و آرامش افکار عمومی را موجب شویم.