4600 نفر ساعت فعاليت کارشناسي در شوراي فني استان همدان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمراني استاندار همدان از ارائه تسهيلات بانکي طبق ضوابط به پيمانکاران استان همدان خبر داد.

خسرو سامري در نشست بررسي مشکلات بازپرداخت تسهيلات بانکي توسط برخي پيمانکاران اظهار داشت: انجمن شرکت هاي ساختماني و تاسيساتي استان همدان به پيمانکاران اعلام کنند چنانچه صورت وضعيت قطعي پرداخت نشده نزد ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي دارند با تاييد دستگاه اجرايي طرف قرارداد، مي توانند 40 درصد مبلغ صورت وضعيت قطعي براساس ضوابط از بانک هاي استان تسهيلات دريافت کنند.

وي اضافه کرد: با توجه به اعلام انجمن شرکت هاي ساختماني و تاسيساتي استان مبني بر عدم بازپرداخت تسهيلات بانکي توسط برخي از پيمانکاران پروژه هاي عمراني، به دليل عدم دريافت معوقات خويش از دستگاه طرف قرارداد صورت وضعيت هاي پرداخت نشده نزد ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي اين جلسه تشکيل و مواردي چند به تصويب رسيد.

ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان اولویت باشد

استاندار همدان گفت: براي ايجاد اشتغال افراد تحت پوشش کميته امداد باید برنامه ريزي و به جاي اقدامات تکراري و بي توجه به نياز جامعه در برنامه ريزي اوقات فراغت، براي اين افراد اشتغال ايجاد شود.

علی محمد آزاد در نشستی با مدیران کمیته امداد همدان بيان داشت: ايجاد زمينه هاي فرش بافي در اوقات فراغت براي افراد تحت پوشش يک اقدام مناسب است.

آزاد عنوان کرد: مزيت هاي استان همدان و قابليت هاي افراد تحت پوشش بايد شناسايي و در مرحله دوم اشتغال پايدار ايجاد شود.

وي با بيان اينکه رفع اين نيازمنديها با برنامه ريزي منسجم به ثمر مي رسد، اظهار داشت: همه دستگاه هاي اجرايي بايد همکاري کنند و در اين زمينه مسئوليت کميته امداد بيشتر است.

استاندار همدان با بیان اینکه در موضوع اشتغال، کميته امداد امام خمینی(ره) در استان همدان وضعيت خوبي دارد، بيان داشت: اين کافي نيست و بايد ادامه کار را انجام داد چراکه در بحث اشتغال، حرفه آموزي و کار آموزي از اين نهاد توقع وجود دارد.

4600 نفر ساعت فعاليت کارشناسي در شوراي فني استان بيش از

معاون عمراني استاندار همدان گفت: از ابتداي امسال در جلسه هاي شوراي فني استان همدان چهار هزار و 601 نفر ساعت فعاليت کارشناسي انجام شده است.

خسرو سامري اظهار داشت: در 40 ساعت جلسات برگزار شده، 244 نفر در نشست هاي شوراي فني استان همدان و کميته هاي زير مجموعه آن شرکت کرده اند و در مجموع 61 جلسه شوراي فني و کميته هاي زير مجموعه در سال جاري برگزار شده است.

وي بيان کرد: شوراي فني استان همدان به عنوان مرجع قانوني مسئوليت سياستگذاري، هماهنگي امور، هدايت، ارتقا کيفي و تصميم گيري در خصوص رفع اختلافات در خصوص فعاليت هاي عمراني را برعهده دارد.

معاون عمراني استاندار اضافه کرد: اين وظايف از طريق چهار کميته کارشناسي متشکل از نمايندگان خبره دستگاه هاي اجرايي فني و عمده استان تحت عنوان کميته پيمان، کميته نظارت، کميته مصالح و کميته آموزش پيگيري مي شود.