به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سپاه نیوز ، صبح امروز دوشنبه 14 اسفندماه آیین تودیع و معارفه فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با حضور فرماندهان و مدیران ارشد قرب برگزار شد.

در این مراسم سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از تلاش‌های صادقانه و موثر ابوالقاسم مظفری، سردار سرتیپ دوم پاسدار عبادالله عبداللهی را به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) معرفی کرد.

گفتنی است سردار عبادالله عبداللهی پیش از این فرماندهی قرب کربلا را بر عهده داشته و از مدیران موثر و فعال سپاه در راه‌اندازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) بوده است.