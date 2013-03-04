به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات كشور که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، طی سخنانی به شعار محوری دیوان محاسبات تحت عنوان "پیشگیری قطعی، دوری از مچ گیری و پرهیز از چشم پوشی" اشاره كرد و گفـت: این شعار بسیار پویا، مختصر و پرمحتوا است.

وی با بیان اینكه نقش مدیران در انجام بهتر وظایف خویش كارایی دیوان محاسبات را ارتقا خواهد بخشید و به دنبال آن كارآمدی نظام را به وجود می آورد، گفت: چاره ای نیست جز اینکه بر انضباط مالی كامل و عملكرد دستگاه ها و قانون برنامه نظارت درست داشته باشیم و این كار بسیار بزرگی است اما خودم و شما را به این نكته یادآور می شوم كه اگر می خواهیم در دیوان محاسبات نقش درست ایفا كنید باید در محاسبه خویش باید همت كنیم.

ابوترابی گفت: كسانی می توانند در دیوان محاسبات یك محاسب درست باشند كه به حساب خویش درست رسیدگی كنند. این افراد موفق تر خواهندبود.

وی گفت: در یك نگاه كلی این رسالت بر عهده همه مدیران در نظام اسلامی است، مدیران باید مراقب باشند كه رفتار خود را با این رسالت منطق كنند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی حضور رحمانی فضلی در راس دیوان محاسبات و همچنین رحیمی دادستان دیوان محاسبات را به دلیل سوابق درخشانی كه دارند موثر در ارتقا اهداف این سازمان دانست.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه در فرایند حسابرسی و نظارت راه را برای كاهش تخلفات و ارتقای سلامت كار، هموار می كند.

ابوترابی فرد گفت: كاهش 43 درصدی واخواهی در سال 90 نسبت به 89 بسیار مثبت بود و بدون تردید نقش دیوان در این كاهش محوری است. هرچند نمی توان منكر نقش دولت هم در این زمینه شد.

وی به سخنان رحمانی فضلی مبنی بر اینكه تخلفات عمدی كمتر از یك درصد است اشاره كرد و گفت: این سخن از زبان كسی است كه حرفش براساس برآورد عملكرد است. اگر این نهاد تلاش كند كه فعالیت 99 درصدی دیگر مدیران فدای این یك درصد نشود، باید بر دست این سازمان بوسه زد. این بزرگترین خدمت تشكیلات اداری است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به حسابرسی ضمنی كه در طول سه سال گذشته در دیوان محاسبات انجام می شود اشاره كرد و گفت: حسابرسی ضمنی قطعاً موجب كاهش تخلفات خواهد شد زیرا با ارایه گزارشات مقطعی افرادی كه در اجرای بودجه دخیل هستند در راستای اصلح اشكالات قدم بر می دارند.

وی حسابرسی عملكرد را راه نجات كشور خواهند و گفت: حسابرسی عملکرد راه را برای بودجه عملیاتی هموار می كند. كشورهایی كه بر اساس درآمدهای منابع طبیعی خود كشور را اداره می كند ارزش واقعی درآمد را نمی دانند به طوری كه ما ارزش درآمد یك میلیارد دلاری را نمی فهمیم، اگر یك میلیارد دلار را با 10 درصد سود حساب كنیم به این معنا است كه باید 7 میلیارد دلار كالا صادر كنیم كه 10 میلیارد دلار سود ببریم كه البته امروز آن 10 درصد سود را هم نداریم و چینی ها با 2 درصد كالای خود را وارد می كنند.

وی با بین این كه گاه به درخواست كنندگان بودجه می گویم كه این پول نامشروع است به این علت است كه از سرمایه ای به نام نفت خرج می شود. در حالی كه ما باید مصرف خود از سرمایه را به حداقل كاهش دهیم.

ابوترابی فرد خطاب به مدیران دیوان محاسبات گفت: باید به همت شما این كار را كلید بزنیم كه در بودجه 92 می نوشتیم 40 میلیارد دلار از نفت استقراض می كنیم و درآمد نداریم و می خواهیم با استقراض كشور را اداره كنیم، این را بگوییم تا همه دنیا، مردم و خود ما بفهمیم كه باید این قرض را به حداقل كاهش دهیم و در آینده آن را ادا كنیم تا این سرمایه حفظ شود.

وی با ابراز تاسف از نداشتن نگاه برنامه محور گفت: متاسفانه داشتن نگاه برنامه ای در مدیران ما نهادینه نشده است، بسیاری از مشكلات اقتصادی امروز ما ثمره فقدان نگاه برنامه ای است به طوری كه اگر ما نگاه برنامه محور داشتیم در طول برنامه چهارم توسعه رابطه بودجه جاری با نفت قطع می شد و همچنین در برنامه پنجم توسعه رابطه بودجه عمرانی با نفت قطع می شد، اما فقدان نگاه برنامه ای نتیجه اش این است كه در آستانه سال سوم برنامه پنجم، بودجه عمومی حدود 100 هزار میلیارد و بودجه جاری 94 هزار میلیارد تومان است. این یعنی تمام بودجه جاری و عمرانی ما به نفت وابسته است. البته سایر درآمدهای ما نیز ریشه در درآمد نفتی دارد. در این صورت ما نمی توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی تاكید كرد: رشد اقتصادی نتیجه انضباط مالی و كاهش هزینه های جاری و اراده جدی به قطع رابطه هزینه های اداره كشور با درآمد نفت، كه سرمایه كشور است، خواهد بود.