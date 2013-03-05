آزمایش موفقیت آمیز ایمپلنت ستون مهره/ درمان میگرن باتکانه های الکتریکی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار جدید که توسط محققان بیمارستان گای و سنت توماس لندن ساخته شده، امکان راه رفتن به افراد معلول را باز گردانده و دردهای مداوم و ناتوان کننده را تسکین بخشیده است.

این ابزار با مختل و سپس کاهش قابل توجه ارسال سیگنال های درد به مغز کار می کند.

این محققان با همکاری پژوهشگران بلژیکی و سرمایه گذاری شرکت نورو آمریکایی، ایمپلنت جدید را بر روی 83 بیمار آزمایش کرده اند.

پیش از کاشت این ایمپلنت این بیماران از 10 نمره میزان درد، هشت گرفته بودند که در شدید ترین حالت افراد دارای نمره 10 نیز دیده می شد. اما شش ماه پس از کاشت ایمپلنت این نمرات به 2 رسید.

این شیوه نیازمند کاشت سیم هایی در نزدیکی نخاع است که به یک ژنراتور متصل می شوند. این دستگاه تکانه های الکتریکی فرکانس بالا تولید می کنند که بیمار آنها را حس نمی کند.

دکتر عدنان الکیسی متخصص درد و تحریک الکتریکی اعصاب در بیمارستان گای و مجری این تحقیقات، گفت: این ابزار زمینه جدیدی را در مدیریت درد ایجاد می کند.

به گفته این پژوهشگران، بیمارانی که این دستگاه را دریافت کرده اند از شر داروهای ضد درد و مسکن نجات یافته اند و توانسته اند بدون درد به کار و زندگی عادی خود بازگردند. هیچ چیز دیگری وجود ندارد که بتواند این میزان از درد را کاهش دهد.

اگرچه تحقیقات بسیاری بر روی افراد مبتلا به کمر درد و پادرد ناشی از آسیب دیدگی ستون مهره ها انجام شده است اما محققان می گویند این ایمپلنت جدید که هیچ عارضه جانبی ندارد می تواند بیماری های دردناک دیگری مانند میگرن و ضایعه عصبی را نیز بهبود دهد.

بیماران مبتلا به درد مزمن ستون مهره که از این ایمپلنت جدید استفاده کرده اند از ایجاد تغییرات مثبت و خوشایند در زندگیشان خبر می دهند.