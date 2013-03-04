توسعه و پیشرفت نهاوند بدون وحدت امکان پذیر نیست/ ساختمان شورای شهر موزه می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موانع پیشرفت و توسعه نهاوند ضعیف بودن اراده و خرد جمعی در این منطقه است.

سنایی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت نهاوند بدون حضور و اراده گروههای مختلف مردم، نخبگان و دانشجویان محقق نخواهد شد گفت: مردم باید مسئولین شهرستان را به حرکت و شتاب برای جبران عقب ماندگی ها و رفع مشکلات وادار کنند.

وی افزود: در پنج سال گذشته روند توسعه و پیشرفت نهاوند در زمینه های مختلف شتاب و سرعت گرفته و اقدامات و کارهای پنج سال گذشته در مقایسه با 25 سال قبل ازآن بی نظیر است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انجام 60 مورد عملیات گاز رسانی به روستاهای نهاوند، تعریض و بهسازی جاده های ورودی و خروجی، احداث بیمارستان دولتی 160 تختخوابی، احداث راه آهن و گسترش فضاهای آموزشی و دانشگاهی مهمترین اقداماتی است که در سه سال گذشته در حوزه شهرستان نهاوند صورت گرفته است.

مهدی سنایی احداث سد گرین نهاوند را موجب تغییر و تحول در کشاورزی نهاوند و منطقه غرب دانست و گفت: تأسیس دانشگاه ملی در نهاوند زمینه ساز توسعه این شهرستان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است.

وی از پیگیری های صورت گرفته برای ایجاد موزه تاریخ نهاوند و واگذاری ساختمان دخانیات به شهرداری نهاوند خبر داد و گفت: پیگیریهایی از طریق مرکز با وزرای مختلف انجام و سرانجام به نتیجه رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز ایجاد موزه تاریخ نهاوند از سازمان میراث فرهنگی اخذ شد و ساختمان شورای شهر نیز برای این موزه در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت.

مهدی سنایی افزود: وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته دستور کتبی واگذاری ساختمان دخانیات نهاوند برای احداث میدان جدید را به شهرداری صادر کرد.