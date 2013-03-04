به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام امین رصاف در جلسه ای با تعدادی از مدیران حوزه های علمیه اظهار داشت: در شرایطی که گروه‌های وهابی، سلفی و تروریست‌های طالبان بر افکار خود اصرار دارند و دیگران را معاند و ملحد می‌پندارند و در تلاش برای تربیت و اعزام افرادشان به نقاط مختلف دنیا هستند، ما باید در جهت از بین بردن اقدامات آنها و پیشبرد اهداف اسلام واقعی کوشش کنیم.

معاون روحانیت و حوزه‌های علمیه نهاد نماینده ولی فقیه در فارس خاطرنشان کرد: یادگیری زبان‌های دیگر فرصت طلایی برای ترویج اسلام به دنیاست و طلاب ما باید با اندیشه‌ای جهانی و تسلط به چند زبان در این راه گام بردارند.

وی در بیان برنامه‌های حوزه‌های علمیه برای یادگیری زبان‌های دیگر تصریح کرد: از تابستان آینده آموزش زبان‌هایی مانند انگلیسی، عربی و...در حوزه‌های سراسر کشور به صورت تخصصی دنبال می‌شود و ما این توانایی را سلاحی برای سفیران خود می‌دانیم.

معاون روحانیت و حوزه‌های علمیه نهاد نماینده ولی فقیه در فارس اضافه کرد: با مشاهده تحولات اخیر در منطقه و جهان لازم است که طلاب ما با دیدی باز و اندیشه‌ای در سطح بالا رسالت‌شان را که ایفای نقش در رواج اسلام ناب محمدی‌ست، به خوبی انجام دهند.

حجت الاسلام رصاف همچنین با اشاره به نبود نشریه‌ای تخصصی در حوزه‌های علمیه استان گفت: از ابتدای امسال کارگروه‌هایی برای تحلیل و تحقیقات لازم تشکیل شد تا مجله‌ای برای آگاهی‌رسانی بهتر به طلاب مدارس فارس و حتی دیگر استان‌ها به طبع رسد.

مدیر حوزه مرکزی شیراز با اشاره به تعداد بسیار حوزه‌های علمیه در استان ادامه داد: سعی داریم نخستین شماره از نشریه تخصصی مدارس علمیه استان را پیش از پایان سال جاری چاپ و به دست طلاب برسانیم.