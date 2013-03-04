نقش ابوریحان بیرونی و ابن خلدون در توسعه علوم انسانی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید العطاس (استاد دانشگاه ملی سنگاپور) با موضوع اهمیت بیرونی و ابن خلدون برای گروه علوم اجتماعی (The Importance of Al-Biruni and Ibn Khaldun for the Department of Social Sciences) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی می کند.



با توجه به اینکه تاکنون در حوزه علوم انسانی کمتر به نقش این دو دانشمند پرداخته شده، پروفسور فرید العطاس در این سخنرانی، زندگی و جایگاه این دو را در راستای بازخوانی میراثها حکمی، فلسفی و اجتماعی ایرانی بررسی خواهد کرد.



فرید العطاس فرزند سیدحسین العطاس جامعه‌شناس و روشنفکرِ فقید برجسته مالزیایی است که دارای شهرتی جهانی است و در موضوعاتی چون دین، توسعه، فساد، سیاست، ایدئولوژی، سرمایه‌داری استعماری و روشنفکران صاحب آثار متعددی است.

وی به دنبال پدر و عموی خود (سید نقیب العطاس) در حوزه نقد گفتمانهای علوم اجتماعی سالهای زیادی فعالیت کرده و در سطح آسیا ازجمله مشهورترین دانشمندان علوم اجتماعی محسوب می شود. آشنایی عمیق وی با جریان های عمده ی فکری در کشورهای مختلف آسیا ازجمله هند، ژاپن، چین، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و ایران باعث شده مقالات و سخنرانی هایش مورد توجه علاقه مندان این حوزه باشد.

العطاس هم اکنون عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ملی سنگاپور است.«گفتمان های جایگزین در علوم اجتماعی آسیا» نوشته فرید العطاس نیز پیش از این توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و با ترجمه محمود عبدالله زاده روانه بازار کتاب شده بود.



عموم علاقه مندان می توانند برای حضور در این برنامه 15 اسفند از ساعت 14 تا 16 به سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 مراجعه کنند.