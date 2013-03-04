مرکز پرتو درمانی و شیمی درمانی امید به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور مرکز پرتو درمانی شیمی درمانی امید با اعتبار 60 میلیارد ریال در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در مراسم افتتاح مرکز پرتو درمانی و شیمی درمانی امید این طرح را جزو طرح های مهر ماندگار و خدمات دولت دهم در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: این پروژه از بهمن ماه 89 آغاز و عملیات اجرایی ان به مدت یک سال به طول انجامید. این مرکز در دو طبقه شامل براکی توراپی، دو اتاق شتاب دهنده، اتاق درمان با تشعشع پایین، اتاق سیمیلاتور، اتاقهای معاینه اسناد پزشکی می باشد همچنین 4 تخت بستری لوکمی، 6 تخت بستری شیمی درمانی و اتاق های ایزوله از جمله بخش های تجهیزات این مجتمع است.

شکاری اظهارداشت: این مرکز با هدف کاهش عوارض ناشی از شیمی درمانی و جلوگیری از مهاجر ت مردم استان به سایر استانها عنوان کرد.

وی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواستار اختصاص بودجه ای جهت تامین دستگاه دوم پرتودرمانی با انرژی بالا در بندر عباس شد.