تمام ظرفیتهای شهرستان برای راهیان نور به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی نیا عصر یکشنه در جلسه ستاد راهیان نور ایلام اظهار داشت: همزمان با آغاز سال نو ویژه برنامه های مختلفی دریادمان های دوران دفاع مقدس درشهرستان مهران برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: چیدن سفره عید، پذیرایی از میهمانان و کاروان های راهیان نو ر از جمله این برنامه ها است.

وی به قابلیت ها وظرفیت های فرهنگی شهرستان مهران اشاره کرد و افزود: برای ایجاد تحول درعرصه های مختلف فرهنگی و عقیدتی باید از تمام امکانات موجود استفاده شود.

وی درادامه بیان داشت: ما دارای ظرفیت های بالقوه ی معنوی، مهار مرزی، جبهه و جنگ هستیم باید از این ظرفیت ها برای کارکرد فرهنگی واحیاء و تقویت روحیه جهاد وشهادت استفاده کنیم .

وی بابیان اینکه جوانانمان رابه این منطقه ها روانه کنیم و زیرساخت ها راب رای آنها فراهم کنیم، افزود: تا جوانان ما که جامعه مخاطب ما هستند به داشته ها وگذشتگان خود افتخار کنند و از نزدیک آن حماسه و رزم و سلحشوری گذشتگان خود را ببینند تابا استفاده از این داشته های غنی معنوی، سلحشوری و آزادمردی گذشتگان خود راادامه دهند.