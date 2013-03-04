سخنان رامنی در مورد انتخابات 2012 و آمریکای کنونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رامنی با حضور در برنامه تلویزیونی "فاکس نیوز ساندی" باراک اوباما را به خاطر وقوع کاهش خودکار هزینه‌ها مورد انتقاد قرار داد.

همچنین رامنی با اشاره به سخت بودن شکست در رقابت انتخاباتی 2012 گفت راه نیافتنش به کاخ سفید که باعث می شود اقداماتی که در برنامه داشت، انجام نشود، برای او کُشنده است.

رامنی با انتقاد از عملکرد اوباما برای حل مسائل مالی آمریکا از طریق مصالحه با جمهوری‌خواهان گفت در حال حاضر رهبری مورد نیاز در آمریکا را نمی‌بیند و سخت‌ترین چیز در مورد شکست این است که در شرایط حساس کنونی فرصت‌های طلایی از دست می‌روند. رامنی افزود، اوباما به جای تلاش برای حل مشکل بیشتر به دنبال پیروزی سیاسی بوده است.

مصاحبه شب گذشته اولین قدم در راه بازگشت مجدد رامنی به در میان عموم است. پس از این مصاحبه، رامنی در کمتر از دو هفته دیگر در یک کنفرانس فعالین محافظه‌کار، اولین سخنرانی خود پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2012 را ایراد خواهد کرد.

به نوشته رویترز، رامنی در مصاحبه خود بیشتر سعی می‌کرد از سوالات درباره انتقادات جمهوری‌خواهان در مورد کمپین انتخاباتی بی‌روح و پر از گاف خود طفره رود.

رامنی اعلام کرد دیگر قصد ندارد برای ریاست جمهوری آمریکا اقدام کند. رامنی علاوه بر سال 2012 در سال 2008 نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد که در انتخابات درون حزبی از جان مک‌کین شکست خورد.

رامنی با اعتراف به عملکرد ضعیف خود در جلب نظر اقلیت‌ها در آمریکا از جمله سیاه‌پوستان و اسپانیایی‌تبارهای آمریکا، آن را یک "اشتباه بزرگ" خواند.

رامنی در کمپین انتخاباتی 2012 خواستار اخراج مهاجران غیرقانونی -که اکثرا اسپانیایی‌تبار هستند- از آمریکا شده بود. پس از این اظهارنظر در انتخابات 2012 از هر اسپانیایی‌تبار 7 نفر به اوباما رای دادند و رامنی رای این اقلیت مهم و تاثیرگذار در انتخابات را از دست داد.

رامنی همچنین از گفته "47 درصد" خود ابراز پشیمانی کرد. رامنی در یک جلسه خصوصی در فلوریدا به حضار گفته بود 47 درصد مردم آمریکا [برای گذاردن زندگی] به دولت وابسته هستند و هرگز به او رای نخواهند داد. وب‌سایت مجله آمریکایی مادر جونز ویدئو این جلسه خصوصی را منتشر کرد و این موضوع ضربه سختی به کمپین انتخاباتی رامنی وارد کرد.

رامنی در مورد گفته "47 درصد" خود گفت: "منظور من این نبود. من منظور خود را آن طور که می‌خواستم، بیان نکردم."

رامنی در ادامه مصاحبه خود گفت هر چند فردی که خود بازنده انتخابات بوده است در موضعی نیست که به شخص دیگری بگوید برای پیروزی چه باید کرد، اما او قصد دارد با حضور در عرصه سیاسی به جمهوری‌خواهان کمک کند.

فرماندار سابق ماساچوست و نامزد شکست خورده جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در انتخابات 2012 گفت پیش از برگزاری انتخابات فکر می‌کرده است اوباما را شکست خواهد داد و پیروز انتخابات 2012 می‌شود اما پس از اعلام نظر‌سنجی‌های اولیه متوجه پیچیدگی روند انتخابات شده است.

رامنی گفت: "سخت است. تاثیرگذار است. منظورم این است، شور و شوق خاصی در مردمی که به ما کمک می‌کردند، وجود داشت. حس می‌کنم که واقعاً آن‌ها را ناامید کردیم."

"آن رامنی" -همسر وی- رسانه‌ها را به خاطر "رفتار ناعادلانه" با همسرش در زمان کمپین انتخاباتیش مورد انتقاد قرار داد و گفت تصویر سازی رسانه‌ها از وی به عنوان فردی مرفه و دور از مردم، مانع از شناخت واقعی رامنی شد.

میت رامنی در انتخابات 2012 ریاست جمهوری آمریکا از باراک اوباما شکست سختی متحمل شد. در حالی که وضعیت اقتصادی آمریکا در چهار سال حضور اوباما در کاخ سفید بهبودی نداشت. اما عملکرد رامنی در کمپین انتخاباتی خود نتوانست نظر آمریکایی‌ها را تغییر دهد و مردم با وجود عملکرد نه چندان خوب اوباما در دوره اول ریاست جمهوری‌، اوباما را به رامنی ترجیح دادند.