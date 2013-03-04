كمپ اسكان زائر در منطقه9 ايجاد شد/شروع اسكان زائرين از 28 اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران هدف از ایجاد کمپ‌های اسکان زائر را پیشگیری از چادر زدن در پارک‌ها بیان کرد و گفت: هدف از ايجاد كمپ اسكان زائر در پیشگیری از استقرار زائران در پارك‌ها است تا وجود چادر در پارك‌ها به زيبايي و فضاي سبز بوستان‌ها لطمه وارد نکند.

وی در خصوص آغاز فعالیت کمپ‌های اسکان زائر عنوان کرد: شروع اسكان زائرين از 28 اسفند ماه تا8 فروردین ماه سال 92با ظرفيت 300 نفر است.

طاهری‌پور با اشاره به امکاناتی که در این کمپ‌ها وجود دارد بیان کرد: این كمپ‌های اسكان زائر موقت مركز تربيت معلم شهيد بهشتي است و امکاناتی که برای تامین امنیت و بهداشت در نظر گرفته شده شامل اكيپ‌هاي انتظامات، پزشك، آتش‌نشاني به صورت شبانه‌روزي است.

وي ادامه داد: از جمله خدماتي كه به زائرين ارائه مي‌شود غرفه مواد غذايي، حمام، سرويس بهداشتي، مكاني براي شارژ تلفن همراه، تامين آبجوش رايگان، مكان‌هاي مختص ظرف‌شويي و لباسشويي متناسب با ظرفيت كمپ و برای مواقع اضطراي پتوي در در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه دراين كمپ نماز جماعت برگزار مي‌شود اعلام داشت: غرفه‌هاي فرهنگي و گردشگري، راهنماي زائر، خدمات اكترونيك دركمپ مركز تربيت معلم شهيد بهشتي داير است.

وي از نقاشي ديواري سطح 2 در چهارراه خاقانی خبر داد و گفت: در راستای زیباسازی و نشاط بیشتر برای نوروز یکی از چهارراه‌های پر تردد در سطح منطقه که چهارراه خاقاني واقع در بلوار پيروزي می‌باشد نقاشي دیواری از نوع سطح 2 انجام مي‌شود.

وي با اشاره به رنگ‌های به کار رفته در این نقاشی افزود: باتوجه به اینکه فصل بهار را در پیش داریم و تنوع رنگ در فصل بهار زیاد است سعی شده این مهم در نقاشی دیوای نیز در نظر گرفته شود تا رنگ‌های شاد بهاری زيبايي خاصي به محیط بدهد.

شهردارمنطقه9 ضمن اشاره به مدت زمان اجرای این نقاشی دیواری که به مدت 12روز است، بيان كرد: متراژ سطح 2 ديوار چهارراه خاقاني 200 متر و شروع اين فعاليت از 10اسفندماه تا 22 همين ماه است.

شهردار منطقه 9 با اشاره به زيباسازي محيط شهري در ناحيه3 منطقه9در راستای استقبال از سال جديد گفت: شهرداري با تمام امكانات و ظرفيت‌هاي موجود تلاش مي‌كند شهري زيبا براي استقبال از سال جديد در خدمت شهروندان بگذارد.

وي با اشاره به احداث كانال آب و جداول اظهار داشت: باتوجه به باران‌های بهاری و نیاز به جمع‌آوری آب‌های سطحی در انتهاي اقبال لاهوري، اقبال 24احداث كانال آب ايجاد شده است، همچنين جدول‌گذاري خيابان شقايق12‌انجام شده است كه اعتبار اين پروژه‌ها 25 ميليون تومان است.

شهردار منطقه 9تصريح كرد: شروع اين پروژه‌ها از اسفند ماه شروع شده و تا نوروز92 به اتمام مي‌رسد.

طاهري پور همچنین از لکه‌گیری و تعمیر آسفالت در ناحیه 3 خبر داد و اعلام كرد: لكه گيري در سطح ناحيه 3 در حال انجام است كه اين پروژه از اسفند ماه شروع و تا نوروز به اتمام مي‌رسد.

شهردار منطقه9 از نقاشي ديواري در راستای استقبال از بهار92خبر داد و گفت: به منظور زيباسازي محيط شهري و آماده شدن براي سال جديد تمام بلوار فكوري به متراژ 6هزار متر نقاشي ديواري مي شود.

طاهری‌پور با اشاره به بلوار فکری که قرار است نقاشی دیواری در آن به انجام برسد اعلام كرد: یکی از مکان‌هایی که برای نقاشی دیواری مناسب دیده شد بلوار فكري است. که نقاشی این دیوار از نوع سطح سه نقاشي مي‌شود.

وي ضمن تاکید بر اجرای برنامه با توجه به نزديك شدن به سال جديد فعاليت‌ها افزود: تمام تلاش شهرداری منطقه این است که این اجراي نقاشی که 8اسفند ماه شروع شده، تا 28 اسفند به اتمام برسد و شهروندان برای نوروز فضای بهاری را تجربه کنند.