جذب نیروهای متخصص باعث پیشرفت شهرداری قرچک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی قاسمپور صبح دوشنبه در یک نشست خبری افزود: شهرداری وظیفه بستر سازی دارد و با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز شهرداری قرچک اقدامات گسترده ای را برای رفاه بیشتر شهروندان انجام داده است.

وی عنوان داشت: جذب نیروهای متخصص در زمینه های متفاوت باعث پیشرفت و بهبود عملکرد شهرداری شده است که توانسته ایم کمبودهای موجود در سطح شهر را تا حدودی برطرف کنیم.

شهردار قرچک در خصوص عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 قرچک گفت: اجرای حدود یکصد مترمربع طرح لکه گیری در سطح منطقه 2، اجرای جدولگذاری حدود 840 مترمربع در سطح منطقه 2، اجرای حدود 900 مترمربع جدولگذاری برای فضای سبز، پیاده روسازی و ایجاد کف پوش خیابان اصلی به طول یکهزار و 400 متر مربع، مخروط ریزی و تسطیح پیاده رو سطح منطقه حدوداً 700 مترمربع و اجرای دیوار بتنی پارک بانوان با حدود 75 درصد پیشرفت فیزیکی از اقدامات صورت گرفته در واحد فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 قرچک است.

وی در رابطه با عملکرد واحد فضای سبز منطقه 2 شهرداری قرچک ادامه داد: نظافت و شستشوی آبنمای دروازه قرآن، میدان امام خمینی(ره) و زیرگذر، چمن زنی و حاشیه زنی بلوار شهید ابوذر نژاد و پارک شورا، هرس درختان بلوار وسط از میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهید ستاری، هرس درختان خیابانهای گوهردشت و شهید مدنی و عملیات خاکریزی، آماده سازی و کاشت گل و چمن در ساختمان جدید شهرداری مرکز از جمله اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل فضای سبز شهرداری منطقه 2 است.

قاسمپور یادآور شد: نظارت بر عملکرد پیمانکار نگهداری فضای سبز منطقه 2 و پیمانکار احداث پارکهای سطح شهر، چمن زنی ساختمان شهرداری مرکز و پارک خانواده، آماده سازی، خاکریزی و کاشت گل و چمن در میدان انتهای خیابان محمد آباد، جمع آوری تنه، شاخ و برگ خشک شده درختان از پارک جنگلی، خاکریزی، آماده سازی و لکه گیری چمن باغچه های اطراف میدان شهید ستاری، کاشت درخت به تعداد 200 اصله در بلوار کمربندی شمالی و نظافت کلیه پارکهای سطح شهر از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل فضای سبز شهرداری منطقه 2 است.

جمع آوری حدود 200 تن نخاله توسط خودروی گشت شهرداری قرچک

وی عملکرد واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک اضافه کرد: لایروبی جویهای کوچه های فرعی که به صورت مداوم انجام می شود، جمع آوری حدود 200 تن نخاله توسط خودروی گشت، لایروبی کانالهای خروجی توسط بیل مکانیکی و تعدادی از کارگران، نظافت و پاکسازی ساختمان جدید شهرداری مرکز در چند مرحله، نظافت کف رودخانه لات آجی به صورت هفتگی و جمع آوری حدود 500 تن نخاله های سنگین از سطح شهر توسط لودر و کامیون از اقدامات صورت گرفته واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک هستند.

این مدیر شهری تصریح کرد: تسطیح زمینهای خالی انتهای خیابان شهید رجایی توسط لودر، تسطیح زمینهای خالی انتهای خیابان فرمانداری توسط لودر، جمع آوری حدود 30 تن لجن از رودخانه لات آجی، انتقال 170 تریلر زباله به چرمشهر جهت بازیافت، شستشوی سطلهای مکانیزه سطح شهر به صورت هفتگی و شستشوی جداول، ایستگاه های اتوبوس، تیرهای برق توسط واترجت از دیگر اقدامات صورت گرفته در خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک است که توسط کارگران زحمت کش خدمات شهر انجام شده است.

بازدید از محلات قرچک

وی در پایان افزود: مأموران شهرداری قرچک هر جمعه با اجرای طرح جهادی از محله هایی که مشکلات بیشتری از نظر خدماتی دارند، بازدید می کند تا در اسرع وقت مشکلات محلات برطرف شود و بتوانیم شهری آباد، زیبا و در خور شأن شهروندان قرچک داشته باشیم.