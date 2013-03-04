پیش بینی کمک دو میلیاردی مردم فارس در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیکوکاری افزود: در طول تاریخ بشریت همیشه فقر بوده اما امروز در کشور ما فقر به معنی دیگر کشور ها نیست.

وی تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور ما مشکل داشت و تا زمانیکه پول نفت به عنوان پول توجیبی مردم باشد این فقر ادامه خواهد داشت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس یادآور شد: نظام در مقابل فقر و کاهش اثرات فقر در جامعه موفق بوده است اما در این میان مردم نیز دارای نقش اساسی هستند.

الهیاری ادامه داد: مردم در از بین بردن فقر در جامعه بسیار تاثیر گذار هستند که خوشبختانه در این خصوص بیش از 80 درصد از هزینه درمان بیماری های سخت را خیرین پرداخت می کنند.

وی افزود: طرح های مختلفی با راه اندازی کمیته امداد ارایه شده که تنها در بحث جمع آوری کمک های مردمی از طریق صندوق صدقات سالانه در استان فارس حدود هشت تا 9 میلیارد تومان جمع آوری می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس تصریح کرد: امروز نیاز است که بحث فقر در جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

الهیاری تاکید کرد: اولویت کمیته امداد توجه به مناطق محروم است که در بسیاری از مواقع روستاهای مختلف را تحت پوشش قرار داده ایم.

وی در خصوص کمک های مردمی در جشن نیکوکاری نیز یادآور شد: در سال گذشته یک میلیارد و 450 تومان بوده که پیش بینی ما در سال جاری جمع آوری کمکی حدود دو ملیارد تومان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس تاکید کرد: مردم ما در بخش کمک های خورد هیچگونه مشکلی ندارند و همیشه در این مباحث پیشقدم بوده اند.