اقامه نماز جمعه از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، صبح دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام محمد رضا احمدی، امام جمعه بیارجمند در محل دفتر وی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا احمدی، امام جمعه فقید این شهر گفت: مردم داری و تقوا از مهم ترین ویژگی های آن مرحوم بود که ایشان را زبانزد خاص و عام کرده بود.

وی ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام احمدی، به عنوان امام جمعه جدید بیارجمند، پیگیری مشکلات و آشنا کردن بیشتر مردم با فریضه نماز جمعه و اهمیت بالای آن را خواستار شد.

امام جمعه میامی در ادامه به اهمیت نماز جمعه اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی برکات و دستاوردهای فراوانی داشته است که یکی از مهم ترین آنها اقامه نماز جمعه در سراسر کشور است.

حجت الاسلام محمد رضا احمدی، امام جمعه بیارجمند نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور امام جمعه و اعضای ستاد نمازجمعه میامی در این شهر ارتباط نزدیک بین ائمه جمعه و ستادها را خواستار شد.

در پایان این دیدار امام جمعه و اعضای ستاد نماز جمعه میامی با حضور بر سر مزار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا احمدی با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.