جمع آوري 158 كوره غير مجاز سرب در قم/ اراضي ملي كاملا پاكسازي شده است

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكيد بر برخورد قاطع با كوره‌هاي غير مجاز سرب عنوان كرد: اداره كل منابع طبيعي از تيرماه سال گذشته تاكنون نزديك به 158 كوره غير مجاز را جمع آوري كرده است.



وي اداره كل منابع طبيعي با كوره هايي كه در اراضي ملي ساخته شده باشد برخورد مي‌كند اما برخورد با كوره‌هايي كه در اراضي خصوصي است بايد با اجازه مقام قضايي و ساير متوليان امر باشد.



وي ادامه داد: كوره هايي غير مجاز سرب به دليل تاثيرات مخرب برو روي طبيعت مي‌تواند خطرات زيادي را براي دام ها ايجاد كند.

پاكسازي كامل اراضي ملي استان از كوره هاي غير مجاز سرب

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم ابراز داشت: در حال حاضر تقريبا كليه اراضي ملي استان قم از كوره‌هاي سرب پاكسازي شده و چنانچه افرادي اطلاعي از اين نوع كوره‌ها دارند مي‌توانند با گزارش به اداره كل، شرايط برخورد با اين كوره‌ها را فراهم كنند.



كوره‌هاي غير مجاز سرب كه در اطراف شهر قم وجود دارند مشكلي است كه زحمات فراواني را براي متوليان امر ايجاد كرده و رشد قارچ گونه آن نيز هنوز با وجود برخورد ها با متخلفان وجود دارد.

مديركل محيط زيست قم نيز چندي قبل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائيد وجود چنين كوره‌هايي در اطراف شهر، بر برخورد با متخلفان تاكيد كرد.

دکتر محمود علی رکنی در اين زمينه عنوان كرد: با توجه به اينكه اين افراد در خارج از شهر و محل‌هاي پرت اقدام به راه اندازي اين كوره‌هاي كرده و با توجه به هزينه كم اين راه اندازي اين كوره‌ها، افراد اقدام به راه اندازي و استفاده غير مجاز مي‌كنند.

وي ضمن اخطار به گردانندگان اين كوره‌ها عنوان كرد: اين افراد بايد بدانند كه كوره‌هاي ذوب سرب به علت تاثيري كه بر روي ژنتيك افراد دارند مي‌توانند تا چند نسل بعد را هم تحت اثرات مخرب خود بگذارد كه اين امر براي افرادي كه در اين كوره‌ها كار مي‌كنند و همچنين محيط زيست بسيار خطرناك است.

مدير كل حفاظت از محيط زيست قم ابراز داشت: اين افراد مي‌توانند با راه اندازي يك شركت سهامي، اقدام به راه اندازي كوره‌هاي صنعتي كرده و ضمن استفاده از تسهيلات لازم به شكل قانوني و كاملا با رعايت مسائل زيست محيطي فعاليت خود را ادامه دهند.