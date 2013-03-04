مجریان برنامه پزشک خانواده در رفتار با جامعه پزشکی تجدید نظر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی گفت: جامعه پزشکی کشور متشکل از دانش آموختگان گروههای مختلف پزشکی است و در این میان خانواده پزشکان عمومی پرجمعیت ترین خانواده است. عدم ثبات در جایگاه اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهمترین دغدغه های این گروه است، چرا که متولیان نظام سلامت پیوسته و در ادوار مختلف ، طرحها و برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده اند که نه تنها توفیقی برای نظام سلامت نداشته است، بلکه در ماهها و سالهایی که به اجرای آن پرداخته اند، جامعه پزشکی را بعنوان یک ابزار در آزمونهای حوزه سلامت قرار داده اند تا نتایج فرضیه ها و تئوری های خود را با آزمایش بر روی مردم و جامعه پزشکی تجربه نمایند و پیوسته بواسطه عدم پذیرش کارشناسی های دقیق و عدم لحاظ پیشنهادات در ارتقا روشهای اجرایی، نه تنها صدمات جبران ناپذیر به قداست طرحها و برنامه های اساسی و زیرساختی نظام سلامت وارد کرده اند، بلکه اقتصاد و زندگی اجتماعی جامعه پزشکی را نیز در معرض چالشهای فراوان قرار داده اند.

وی با طرح این سئوال که آیا در برنامه بزرگ پزشک خانواده که نجات بخش نظام سلامت کشور است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، افزود: مجریان برنامه باید در رفتار اجتماعی خود با جامعه پزشکی تجدید نظر کنند. جامعه پزشکی در مقابل این افراد نیست، بلکه پیوسته در کنار آنها بوده است. اگر به توفیقات گذشته حوزه بهداشت، نگاه بی طرفانه ای داشته باشند، خواهند دید که در همه پیروزی ها، جامعه پزشکی در خط مقدم و در وسط میدان بوده است .

طاهرخانی با بیان اینکه نظرات کارشناسی جامعه پزشکی در تقابل با اصل برنامه های حوزه سلامت کشور نیست، ادامه داد: نظرات جامعه پزشکی که در قالبهای مختلف تقدیم مسئولین مربوطه گردیده است، آنان را کمک خواهد کرد تا ضمن ارتقای روشهای اجرایی و رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه ها، جامعه پزشکی و مردم را در معرض چالشها و تهدیدهای فراوان قرار ندهند. اخلاق پزشکی حکم می کند که اگر محققین و اندیشمندان به زعم خود، دارو و یا روش درمانی را برای درمان یک بیماری ابداع نمودند، تا مادامی که از تهدید ها و مخاطرات آن مطمئن نشده اند، برای تکمیل دانسته های خود انسانها را در معرض آزمایش با آن قرار ندهند. بنابراین جا دارد برای درمان نظام سلامت بیمار کشور، متولیان قبل از آنکه اثربخشی برنامه های خود را با آزمایش بر روی مردم و جامعه پزشکی تجربه نمایند، شایسته است با استفاده از نظرات دلسوزانه و کارشناسانه نمایندگان صنف پزشکی و سایر صاحب نظران، روشهایی را برای اجرا پایه ریزی نمایند.

عضو شورایعالی نظام پزشکی با انتقاد از تغییر ادبیات برخی منتخبان نظام پزشکی در آستانه تشکیل مجمع عمومی، تصریح کرد: برخی از نمایندگان جامعه پزشکی کشور و گروهی از مسئولین نظام سلامت، تعارفات را کنار بگذارند. چرا ادبیات خود را در ماههای منتهی به تشکیل مجمع عمومی نظام پزشکی تغییر داده‌اید. جامعه پزشکی هوشیار است. حافظه بلندمدت این جامعه ضعیف نیست، هنوز نشیب‌های گذشته را فراموش نکرده اند. جالب است در میان منتقدین هستند کسانی که از ابتدا موافق با اختیارات قانونی نظام پزشکی نبودند و اگر در برهه ای از زمان پست و یا مسئولیتی داشتند، توان خود را صرف باز پس گیری برخی از اختیارات از نمایندگان این صنف نمودند و جالب تر اینکه، افرادی هستند که انتقاداتی از عملکرد نظام پزشکی می کنند که آن اقدامات منتسب به خودشان بوده است.