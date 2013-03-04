شکر بعد از یکسالگی به غذای کودک اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس جریده افزود: اضافه کردن موادی که فقط انرژی غذای کودک را بیشتر می کند، مقوی کردن نام دارد و موادی مانند شکر و روغن، تنها انرژی دریافتی کودک را افزایش می دهند.

وی بیان داشت: وجود شکر در غذای کودک، باعث می شود ذائقه او به طعم شیرین عادت کرده و این علاقه تا سنین بزرگسالی حفظ شود.

جریده اظهار داشت: بهترین مواد برای مغذی کردن غذای کودک، مخلوط آرد، غلات و حبوبات تفت داده شده و پودر جوانه تازه غلات است.

این کارشناس تغذیه تصریح کرد: مادران می توانند برای مغذی کردن غذای کودک، ویتامینها و املاح غذای او را افزایش دهند، اگرچه در میزان انرژی غذا بی تاثیر باشد.

جریده افزود: افزودن سبزیجات برگ سبز مانند جعفری، گشنیز یا هر نوع سبزی به سوپ یا پلوی کودک، همچنین استفاده از سبزیجات نارنجی مانند کدوحلوائی و هویج که حاوی ویتامین A هستند، موجب ارتقای سطح تغذیه کودک و حفظ سلامت او می شود.

وی یادآور شد: در مواقعی که کودک دچار تاخیر رشد شده است، مقوی و مغذی کردن غذای کودک و توجه بیشتر به میزان پروتئین، ویتامین و املاحی مانند کلسیم ، آهن و روی اهمیت بیشتری دارد.

دخالت در استقلال کودک، باعث ناتوانی کودک می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: دخالت والدین در فعالیتهای کودک پس از یک سالگی که نشانه های استقلال و خودمختاری در کودک به وجود آمده است، موجب یأس و ناتوانی کودک می شود.

محسن سالاری افزود: این دخالت ها ممکن است به صورت ایجاد قوانین خاص یا درخواستهای تحمیلی والدین برای انجام کارهای کودک در مقابل ناتوانی جسمی او باشد.

وی با بیان اینکه خستگی کودک نیز موجب ناامیدی از انجام کار می شود، اظهار داشت: به دنبال یأس، کج خلقی ایجاد می شود که بهترین روش برای مقابله با آن، عدم توجه و گرفتن امتیازات، به شرط پرهیز از زیاده روی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر حضور والدین در کنار کودکان، توصیه کرد: برای رفع یاس و نا امیدی در کودک، والدین می توانند بازی با اسباب بازی یا فعالیت مورد علاقه کودک را به او پیشنهاد دهند.

سالاری با اشاره به تنبیه کودک در مواقع بدرفتاری، تصریح کرد: در صورتی که برای تنبیه، کودک به اتاق خودش فرستاده می شود، به ازای هر سال سن، یک دقیقه زمان مناسبی بوده و به طور مثال، این زمان برای کودک پنج ساله، پنج دقیقه است.

وی بیان داشت: در مقابل منفی گرایی یا پاسخ خیر کودکان، باید از ایجاد فرصتهایی که پاسخ نه داشته باشد جلوگیری شده و از جملات مثبت استفاده شود مثلا به جای پرسیدن "آیا می خواهید الان بخوابید؟" از جمله "بعد از خواندن قصه، وقت خواب است" استفاده شود.

آب روستاهای گچساران مشکل آلودگی ندارد

سرپرست مركز بهداشت شهيد عليزاده گچساران گفت: در نمونه برداری میکروبی از آب روستاهای گچساران، آلودگی مشاهده نشده است.

فرشاد رستمي افزود: آبداران روستاهای گچساران، با همکاری اداره آب و فاضلاب شهری، تاکنون در دو دوره آموزش فنی شرکت کرده اند.

وی بیان داشت: در این دو دوره آموزشی، كارشناسان مركز بهداشت نحوه صحيح كلرزني و كلرسنجي آب را مطابق با آخرين استانداردها، به آبداران آموزش داده اند.

سرپرست مركز بهداشت شهيد عليزاده گچساران، افزود: براساس هماهنگي با اداره آب و فاضلاب شهري گچساران، تمهيدات لازم برای تعويض به موقع سيلندرهاي گاز كلر و تامین باقيمانده آزاد در تمام ساعات شبانه روز، انجام شده است.

کپسول های اکسیژن در بیمارستان امام سجاد به کمربند مجهز می شوند

دبیر کمیته های بیمارستانی بیمارستان امام سجاد (ع) گفت: تجهیز کپسول های اکسیژن بیمارستان به کمربند، از جمله مصوبات کمیته ایمنی بوده است.

عزیزالله نورایی منش افزود: تعمیر تختهای بیمارستانی و تجهیز کلید و پریزهای بخش اطفال به درپوش، از دیگر مصوبات کمیته ایمنی است.

وی با اشاره به کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام سجاد(ع)، اظهار داشت: در این کمیته مقرر شد ورود کارشناسان بیمه به بخش زنان با هماهنگی صورت گرفته و تمامی کارکنان این بخش نیز زن باشند که در ماه های اخیر به مرحله اجرا درآمده است.

دبیر کمیته های بیمارستانی بیمارستان امام سجاد با بیان اینکه 18 کمیته در این بیمارستان فعالیت می کند، اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی مطابق با نیازسنجی توسعه و آگاه سازی بیماران از نکاتی مانند اقدامات درمانی پس از عمل جراحی و ترخیص توسط رابطان آموزشی بخش ها و آموزش عملی سوپروایزر آموزشی به کارکنان جدید بیمارستان، از جمله مصوبات اجرایی کمیته مدیریت کیفی بیمارستان امام سجاد(ع) است.

نورایی منش با تاکید بر نقش کمیته های بیمارستانی در ارتقاء خدمات، یادآور شد: برگزاری جلسات این کمیته ها به صورت ماهانه بوده و تاثیرگذاری آن مستلزم ابتکار و خلاقیت اعضای کمیته است.

داروهای یخچالی در ظرف خنک کننده حمل شوند

مسئول مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: در سفرهای نوروزِی، داروهای یخچالی را در ظروف مخصوص، همراه با یخ یا ظرف خنک کننده حمل کرده و این داروها نباید در مقابل نور یا شیشه عقب اتومبیل، قرار داده شوند.

عبداله ارجمند افزود: قطع ناگهانی برخی داروها بیمار را دچار مشکل خواهد کرد و چنانچه بیماری دارویی را به صورت مرتب مصرف می کند باید تا پایان تعطیلات و به میزان طول سفر داروی کافی به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: داروی بیماریهای قلبی، ضد تشنج، ضد افسردگی، ضد دیابت، چربی خون، اختلالات روانی، برخی داروهای مسکن، همچنین آنتی بیوتیک ها، از جمله داروهایی هستند که لزوم مصرف مرتب آن ها ضروری است.

مسئول مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با اشاره به بیماران دیابتی توصیه کرد: بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند، انسولین، دارو و سرنگ برای تمام مدت سفر فراهم کنند.

ارجمند یادآور شد: بیماران دیابتی همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، هم چنین نبات، بیسکویت و آبمیوه برای کاهش احتمالی قند خون را در طول سفر فراموش نکنند.