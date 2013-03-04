برپایی جشنواره قرآنی اساتید و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین همتی سرپرست مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت در این باره اظهار داشت: يكي از بزرگترين رويدادهاي قرآني كشور در 52 دانشگاه علوم پزشكي و ستاد مركزي وزارت بهداشت در حال رقم خوردن است كه شركت اين تعداد علاقمند در يك دستگاه بي نظير و يا كم نظير است.

وی با اشاره به حضور 13هزار نفر در جشنواره سال قبل افزود: هفته هاي آينده تكليف ميزبان جشنواره نيز مشخص خواهد شد که گزينه هاي خوبي اعلام آمادگي براي ميزباني اين دوره از جشنواره کرده اند كه اميدواريم بتوانيم بهترين انتخاب را داشته باشيم.

سرپرست مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به پتانسيل بالاي فعاليتهاي قرآني در وزارت بهداشت و دانشگاههاي تابعه گفت: ما هر يك از دانشگاههاي علوم پزشكي را يك قطب قرآني در سطح كشور مي دانيم و برآنيم تا با تقويت ارتباط دستگاهي از توانمندي هاي دانشگاههاي علوم پزشكي براي جريان سازي فعاليتهاي قرآني در سطح استانها و شهرستانها بيش از پيش استفاده کنیم.

همتي افزود: بايد هرچه سريعتر آيين نامه كرسي هاي تلاوت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ شود تا بتوانيم بهره هاي بيشتري از اين فضا ببريم.

سرپرست مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت وي كرسي تلاوت را كرسي تدبر، تعمق و انديشه دانست و افزود: استماع كلام وحي، انسان را به تدبر و تعمق وا مي دارد و به همين جهت در كلام الله و سخنان معصومين عليهم السلام بر استماع آيات الهي تاكيد شده است.

سرپرست مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت بر لزوم برنامه ريزي دقيق و اصولي براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز توسعه فرهنگ قراني تاكيد كرد و گفت: ما خود را موظف به اجراي تك تك بندهاي سند مي دانيم و به وظايف خود با قدرت عمل مي كنيم.