هنرستانها به سمت درآمدزایی می روند/واریز عیدی بازنشستگان در 15 استان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه نخستین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از نظر تحول بنیادین در جمع خبرنگاران گفت: تولیدات هنرستانها همانند سایر کشورها باید ساماندهی شود در این زمینه بین آموزش و پرورش و سایر ارگان ها باید همکاری مشترک صورت گیرد.

وی افزود: هنرستانهای ما باید به سمتی بروند که هم تولید داشته و هم درآمد حاصل از تولید به دانش آموز بازگردد. البته در چند سال گذشته این اتفاق افتاده است اما در صددیم به صورت جدی تر به بحث درآمدزایی تولیدات هنرستانی ها بپردازیم.

حاجی بابایی درباره پرداخت حق التدریس معلمان شهر تهران گفت: تمام حق التدریس معلمان شهر تهران تا آخر دی ماه پرداخت شده است البته ممکن است در برخی مناطق مراحلش طولانی تر باشد.

وی درباره پرداخت عیدی بازنشستگان نیز گفت: عیدی بازنشستگان 15 استان به طور کامل پرداخت شده و مابقی استانها نیز به تدریج از خزانه گرفته می شود و مرحله به مرحله واریز خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار مهر درباره بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده توضیح داد: مجلس در حال بررسی بودجه است و در این زمینه بعدا صحبت خواهم کرد.

حاجی بابایی درباره کار معین شدن نیروهای خدماتی آموزش و پرورش نیز گفت: تمامی این نیروها به صورت کار معین است.

وی درباره سخت بودن تکالیف پیک نوروزی در سال گذشته و اینکه آیا امسال نیز سختی محتوای پیک ها مانند همان سال گذشته است، گفت: ما همواره توصیه کرده ایم که محتوا باید متناسب با سطح و مقطع دانش آموزان باشد.