مذاکرات رهبران روسیه و اوکراین بدون امضای سند همکاری در زمینه انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، "دیمیتری پسکوف" اعلام کرد که "ولادیمیر پوتین" و "ویکتور یانوکوویچ" همتای اوکراینی امروز دوشنبه در مسکو درباره همکاریها در زمینه انرژی از جمله وضعیت مربوط به سیستم گازرسانی اوکراین و حجم و قیمت گاز روسیه صحبت می کنند اما در پی امضای سندهای همکاری نیسند.

پیش از این قرار بود که ویکتور یانوکوویچ در 18 دسامبر 2012 به مسکو سفر کند اما این سفر به دلیل وجود اختلافات بر سر جزئیات فنی درباره همکاریهای انرژی روسیه و اوکراین به تعویق افتاد زیرا طرفین خواستار ادامه مذاکرات در سطح کارشناسی در این باره شده بودند.

صادرات گاز روسیه به اوکراین و اروپا که برای بار دوم از اوایل سال 2009 قطع شد بار دیگر زنگ خطر را برای کشورهای اروپایی به صدا درآورد که نه روسیه شریک قابل اعتمادی برای تامین انرژی اروپاست و نه مسیرهای سنتی و موجود می تواند مسیرهای مطمئنی باشد، گرچه شرکت گازپروم مدعی است اوکراین مقصر وقفه و کاهش میزان گاز انتقالی به اروپا می باشد، چرا که این کشور برای تامین نیاز خود از خط لوله انتقال گاز به اروپا که از خاک این کشورمی گذرد، گاز سرقت می کند.

روسیه به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت در حوزه انرژی است. روسیه ابزار تهدید اروپا را نیز در دست خود دارد. بطوری که در بحبوحه بحران گازی پوتین نخست وزیر روسیه در نشست کشورهای صادر کننده گاز تاکید کرد که دوره گاز ارزان به سرآمده است. این راسخ ترین پیام به کشورهای اروپایی و نشان دادن چنگالهای خرس به آنان است.