سریال "هشت بهشت" به صداگذاری رسید

امیرحسین شریفی تهیهکننده سریال "هشت بهشت" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این سریال که تولید مرکز صدا و سیمای اصفهان است به اتمام رسیده و هماکنون در مرحله صداگذاری است.
وی افزود: صداگذاری "هشت بهشت" توسط احسان اجتهادی انجام میشود که حدود 15 قسمت سریال هم صداگذاری شده و تا یک هفته دیگر صداگذاری تمامی قسمتها به پایان میرسد.
شریفی درباره موضوع اصلی سریال گفت: داستان در اصل با محوریت نمايشگاه صنايع دستی و مواد غذايی شکل میگیرد که در این نمایشگاه محصولاتی از همه اقوام ایرانی در اصفهان در معرض دید قرار گرفته است و حول و حوش همین نمایشگاه داستان ما نیز جلو میرود.
تهیهکننده سریال 90 قسمتی "هشت بهشت" در تکمیل اطلاعات مربوط به لوکیشن سریال تصریح کرد: علاوه بر هتل طلوع خورشید و هتل ابن سینا، حدود 30 لوکیشن دیگر نیز داشتیم که تمامی این لوکیشینها در شهر اصفهان بوده است.
شریفی پخش "هشت بهشت" را از شبکه شما عنوان کرد و افزود: علاوه بر شبکه "شما" این سریال از یکی از شبکههای سراسری نیز پخش خواهد شد که هنوز قطعی نشده است. زمان پخش آن نیز هنوز مشخص نشده و دو گزینه عید 92 یا رمضان آینده مطرح است.
وی همچنین تصریح کرد: هوشنگ حریرچیان، حسن اکلیلی، افشین سنگ چاپ، فاطمه واحدي، فرج الله گل سفيدي، ساناز زرين مهر، ابراهيم كلاني و مينا پورنيا از بازیگران سریال هستند که علاوه بر آنان حدود 40 بازیگر دیگر نیز به ایفای نقش پرداختهاند که بسیاری از آنان از بازیگران قومیتهای مختلف هستند.
به گفته وی، هنوز خواننده تیتراژ سریال قطعی نشده است. وی همچنین برخی خبرها مبنی بر اجرای موسیقی تیتراژ توسط علیرضا افتخاری را تایید نکرد. آهنگساز این سریال محمد مهدی کوهرنگی است.
شریفی در پایان گفتگوی خود درباره عوامل دیگر سریال گفت: سعید عالمزاده کارگردان و اسماعیل آقاجانی مدیرتصویربرداری این سریال هستند. همچنین طرح اولیه سریال که توسط خودم به نگارش درآمده بر اساس فیلمنامهای از شهره شریعتی و نوشته علی حسینی است.
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