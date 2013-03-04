نرخ بيكاري استان يزد به 10 درصد رسيد/ سهم استان یزد ایجاد 90هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فلاح زاده صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبس، نرخ بیکاری در استان یزد را 10 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در شورای اشتغال کشور تصویب و در 20 روز گذشته ابلاغ شد، تلاش مي شود اين نرخ تا پایان سال 94 با توجه به پتانسل های استان به شش درصد کاهش یابد.

فلاح زاده افزود: بر اساس این سند تا پایان سال 94 باید حدود 90هزار فرصت شغلی در استان يزد ایجاد شود و نرخ بیکاری به شش درصد کاهش یابد که در این بین سهم شهرستان طبس اشتغالزايي سالانه براي دو هزار نفر خواهد بود.

اين مسئول عنوان كرد: نرخ سرمایه گذاری استان که اکنون 35 درصد است نیز به 50 درصد افزایش خواهد یافت که برای تحقق این موضوع حدود هزار میلیارد تومان باید طی مدت پنج سال اجرای سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان سرمایه گذاری شود.

فلاح زاده همچنین در حوزه کارگری طبس از احداث ورزشگاه جامعی در سال 92 خبر داد و افزود: صحبتهای اولیه با وزیر و نماینده شهرستان انجام شده و در صورت تامین اعتبار، ساخت این ورزشگاه در سال آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در همین مراسم از خدمات حسين ابراهيم زاده تجليل و مهدي قاسم زاده به عنوان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبس معرفی شد.