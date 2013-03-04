امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد افزایش تعداد دفاتر پیشخوان و نارضایتی صاحبان دفاتر موجود از این امر گفت: طی روزهای گذشته نشستی با حضور مدیران این دفاتر تشکیل و در این مورد صحبت شد که ارائه مجوزهای جدید موجب کاهش درآمد دفاتر موجود می شود؛ اما عرض می کنم اینطور نیست.



وی با بیان اینکه راه اندازی این دفاتر در ایجاد اشتغال موثر است، تصریح کرد: به هر اندازه که استان نیاز داشته باشد، دفتر پیشخوان راه اندازی خواهیم کرد.



یزدی افزود: از 10 اسفند جاری نیز سایت دفاتر پیشخوان دولت در استان البرز باز شده و متقاضیان می توانند تا 10 اردیبهشت سال 92 نسبت به نام نویسی مجدد و تکمیل فرم اقدام کنند.



معاون اشتغال و برنامه ریزی استاندار البرز به میزان ثبت نام اولیه در فراخوان دوره گذشته اشاره کرد و یادآور شد: 120 نفر در ثبت نام اولیه فرم پر کردند اما تنها 40 درصد موفق به اخذ مجوز شدند و باقی نیز به میل خود و با استدلال کم درآمد بودن این حرفه برای دریافت مجوز اقدام نکردند.



یزدی با بیان اینکه فعالیت دفاتر پیشخوان در قالب بخش خصوصی است، اظهار داشت: تاکنون مقاومت هایی از سوی برخی دستگاه ها در واگذاری بخشی از امور به دفاتر پیشخوان صورت می گرفت. اما آنچه هست ما نمی توانیم هیچ حمایتی از دفاتر داشته باشیم، تنها می توانیم دستگاه ها را برای همکاری با دفتر پیشخوان ترغیب و ملزم کنیم.



وی گفت: راه اندازی دفاتر پیشخوان جزو برنامه های ایجاد و تثبیت اشتغال در استان است که با همکاری دستگاه های اجرایی عملی می شود.