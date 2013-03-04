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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

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دستگيري هفت سارق و کشف 21 فقره سرقت در بويراحمد

دستگيري هفت سارق و کشف 21 فقره سرقت در بويراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي شهرستان بويراحمد از دستگيري هفت سارق و كشف 21 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي کاشاني گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و اماكن خصوصي ، موضوع شناسايي و دستگيري متهم يا متهمان سرقت به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: شب گذشته ماموران انتظامي با انجام تحقيقات گسترده، اخذ اظهارات شاكي پرونده ها و چگونگي وقوع سرقت ها، پس از ساعت ها كار انتظامي موفق شدند متهمان مورد نظر را شناسايي، دستگير و به يگان انتظامي منتقل كنند.

کاشاني به رانندگان توصیه کرد: به منظور پيشگيري از سرقت داخل خودرو، وسايل نقليه خود را به تجهيزات ايمني چون دزدگير، قفل پدال و فرمان مجهز كرده و حتي المقدور از پاركينگهاي عمومي و داراي مجوز برای پارك وسائط نقليه خود استفاده كنند.

کد مطلب 2011071

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