دستگيري هفت سارق و کشف 21 فقره سرقت در بويراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي کاشاني گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و اماكن خصوصي ، موضوع شناسايي و دستگيري متهم يا متهمان سرقت به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: شب گذشته ماموران انتظامي با انجام تحقيقات گسترده، اخذ اظهارات شاكي پرونده ها و چگونگي وقوع سرقت ها، پس از ساعت ها كار انتظامي موفق شدند متهمان مورد نظر را شناسايي، دستگير و به يگان انتظامي منتقل كنند.

کاشاني به رانندگان توصیه کرد: به منظور پيشگيري از سرقت داخل خودرو، وسايل نقليه خود را به تجهيزات ايمني چون دزدگير، قفل پدال و فرمان مجهز كرده و حتي المقدور از پاركينگهاي عمومي و داراي مجوز برای پارك وسائط نقليه خود استفاده كنند.