مناسب سازی مجموعه پاسارگارد برای گردشگران/ پاسارگاد آماده پذیرایی از گردشگران نوروز

مرتضی وصالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیمات و برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروزی فضای شهرستان پاسارگاد به سمتی می رود که دستگاههای خارج از تکالیف قانونی بتوانند بستر فرهنگی مناسبی برای معرفی پتانسیل های پاسارگاد فراهم کنند.

وی ادامه داد: فارس و شهرستانی مانند پاسارگاد قابلیت های گردشگری زیادی دارند که با آشنا کردن گردشگر با آنها به راحتی می توان سرمایه جذب کرد.

فرماندار پاسارگاد در خصوص ساماندهی فضاهای گردشگری مانند مجموعه آرامگاه بیان داشت: با هماهنگی میراث فرهنگی و ایجاد حساسیت در آنها خوشبختانه به زودی این فضا از حالت بکر خارج و به سمتی می رود که در خور شان گردشگر داخلی و خارجی باشد و فرد بتواند حداقل رفاه را در این محیط داشته باشد.

وصالی با اشاره به اینکه آماده سازی محیط در ابتدای کار قرار دارد عنوان کرد: تلاش در جهت ساماندهی بناهای تاریخی منافاتی با ارزش ها ندارد و این موضوع بستری برای ترویج اندیشه اسلامی و ارزشهای دین مبین اسلام فراهم می کند.

وی با اشاره به تدوین طرح جامع پاسارگاد اضافه کرد: با حضور گردشگر خارجی و آشنایی با فرهنگ، این افراد با مسلمانیت ایرانی آشنا می شوند و به راحتی می توان در این زمینه کار فرهنگی انجام داد.

فرماندار پاسارگاد با تاکید بر ویژگی منحصر به فرد طبیعی در شهرستان پاسارگاد و اکوتوریست بودن آن ابراز داشت: این شهرستان دارای مناظر طبیعی بسیاری مانند تنگه بلاغی، چشمه ابولمهدی و.. است که در فصل های بهار و تابستان پذیرای گردشگران زیادی است و با ساماندهی این مکان ها مانند چشمه ابوالمهدی تلاش بر ایجاد فضای مناسب داریم.

وصالی افزود: با توجه به کم شدن آب این چشمه برنامه ریزی لازم برا افزایش آب آن انجام شده تا بتوان با پروش ماهی و ساماندهی پیرامون این فضاهای طبیعی جذب گردشگر داشته باشیم.

پاسارگاد آماده پذیرایی از گردشگران نوروز

فرماندار پاسارگاد در خصوص آمادگی شهرستان پاسارگاد برای ایام نوروز عنوان کرد: برپای جشنواره عشایری، برپایی چادرهایی برای ارائه برنامه ها فرهنگی و معرفی صنایع دستی همراه با آموزش افراد در آن مکان، ارائه محصولات بومی و سنتی از جمله برنامه های اجرایی در ایام نوروز است .

وی ادامه داد: ایجاد غرفه بندی های متنوع برای تامین نیاز مسافران و دعوت از هنرمندان دیگر شهرستان ها برای ارائه صنایع دستی خود در چادرها گردشگری در پاسارگاد در ایام نوروز اجرا می شود

وصالی یادآور شد: استقرار مجموعه هلال احمر،تیم های راهنمای گردشگری و فراهم کردن مکان هایی برای استقرار گردشگران از دیگر برنامه ها است که امیدواریم با ارائه این امکانات ساعات خوشی همراه با رضایت برای مسافران ایجاد کنیم.