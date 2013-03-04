اجرای طرح آرامش بهاری در 11 بقعه متبرکه نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوذر زارعی از برگزاری طرح آرامش بهاري در یازده بقعه متبرکه شهرستان نکا خبر داد.

وی افزود: شهرستان نکا به فاصله 15 کیلومتری و نخستین شهرستان در قسمت شرقی مرکز استان مازندران بوده و به دلیل دارا بودن جاذبه های آب و هوایی و بقاع معنوی هر ساله شاهد حضور مسافران بسیار زیادی از سراسر کشور است.

زارعی افزود: طرح آرامش بهاري ويژه همشهریان ، مسافران و زائران نوروزي در امامزاده حسن (ع)، امامزاده مير مفيد (ع)، امامزاده سيد رضا (ع)، امامزاده محمود (ع)، امامزاده عبدالله (ع)، امامزاده عبدالكريم و عبدالرحيم (ع)، امامزاده عبدالله (ع)، امامزاده حمزه رضا(ع)، امامزاده زين العابدين (ع)، امامزاده سه تن (ع)،امامزاده محمد(ع) زارم برگزار می شود.

ترویج فضائل اهل‎بیت بسترساز تقویت ارزش های دینی در جامعه

رئیس اوقاف آمل با اشاره به ترویج و گسترش فضائل اهل بیت(ع) گفت تبدیل آستان امامزادگان به قطب های فرهنگی و ارتقای معرفت نسبت به منزلت امام زادگان در راستای بصیرت ولایی در جامعه باید صورت گیرد.



حجت الاسلام مهدیان با اشاره به اینکه ترویج و گسترش فضائل اهل بیت(ع) در راستای تقویت بنیه های دینی مذهبی امری مهم و اساسی است، یادآور شد: تبدیل آستان مقدس امام زادگان به قطب های فرهنگی و ارتقای معرفت نسبت به منزلت امام زادگان در راستای بصیرت ولایی در جامعه باید صورت گیرد.

مهدیان، افزود: فرهنگ امری اساسی بوده که باید نسبت به آن توجهی اساسی وجود داشته باشد، و فرهنگ جامعه مبنای همه ارزش ها است که این امر ارزنده در جامعه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است که همه شئونات زندگی ما را در بر می گیرد.

بازگشت 685 هکتار اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی به اوقاف



در بیستمین جلسه کارگروه اداره کل اوقاف و منابع طبیعی 685 هکتار از موقوفات مازندران احیا و به وقفیت بازگشت.

حجت الاسلام ستار علیزاده در بیستمین جلسه کارگروه حقوقی این تفهم نامه در شهرستان بابل با اظهار مطلب فوق گفت: در راستای تفاهم نامه اوقاف و منابع طبیعی و آبخیزداری 685 هکتار از موقوفات مازندران احیاء و به نفع موقوفه تثبیت شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود : خوشبختانه این کارگروه به صورت مستمر و با حضور معاون و کارشناسان حقوقی دو دستگاه در استان و همچنین در شهرستانها برگزار می گردد و موارد اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی بحث و بررسی می گردد و تصمیمات لازم در خصوص بازگشت اراضی به وقفیت اتخاذ می شود.



