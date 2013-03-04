"ملبورن" هنوز پروانه ساخت ندارد

جواد نوروزبیگی تهیهکننده فیلم "ملبورن" درباره این اثر و خبرهایی که درباره آن منتشر شده است به خبرنگار مهر گفت: ما هنوز برای "ملبورن" درخواست پروانه ساخت هم ندادهایم که بخواهیم ساخت آن را شروع کنیم.
وی افزود: مذاکراتی برای حضور بازیگران انجام شده اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست حتی پیشتولید "ملبورن" هم آغاز نشده است.
این تهیهکننده انعقاد قرارداد با بازیگرانی چون پیمان معادی و نگار جواهریان را نیز رد کرد.
جواد نوروزبیگی مدتی است که درگیر گرفتن پروانه ساخت "قبر دو طبقه" به کارگردانی کمال تبریزی با فیلمنامهای از پیمان قاسمخانی است و هنوز هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است. تا کنون متن فیلمنامه این فیلم چندینبار دچار ممیزی شده است و حتی تهیهکننده به همراه نویسنده و کارگردان برای ساخت این پروژه به ارشاد تعهد دادهاند.
"ملبورن" اولین فیلم بلند سینمایی نیما جاویدی است.
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