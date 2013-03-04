  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

"ملبورن" هنوز پروانه ساخت ندارد

"ملبورن" هنوز پروانه ساخت ندارد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملبورن" به کارگردانی نیما جاویدی اعلام کرد که هنوز درخواستی برای پراونه ساخت آن نداده‌اند.

جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده فیلم "ملبورن" درباره این اثر و خبرهایی که درباره آن منتشر شده است به خبرنگار مهر گفت: ما هنوز برای "ملبورن" درخواست پروانه ساخت هم نداده‌ایم که بخواهیم ساخت آن را شروع کنیم.

وی افزود: مذاکراتی برای حضور بازیگران انجام شده اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست حتی پیش‌تولید "ملبورن" هم آغاز نشده است.

این تهیه‌کننده انعقاد قرارداد با بازیگرانی چون پیمان معادی و نگار جواهریان را نیز رد کرد.

جواد نوروزبیگی مدتی است که درگیر گرفتن پروانه ساخت "قبر دو طبقه" به کارگردانی کمال تبریزی با فیلمنامه‌ای از پیمان قاسم‌خانی است و هنوز هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است. تا کنون متن فیلمنامه این فیلم چندین‌بار دچار ممیزی شده است و حتی تهیه‌کننده به همراه نویسنده و کارگردان برای ساخت این پروژه به ارشاد تعهد داده‌اند.

"ملبورن" اولین فیلم بلند سینمایی نیما جاویدی است.

کد مطلب 2011082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها