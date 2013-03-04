جشنواره بزرگ " شیراز، بهشت سبز ایران" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم رحیمی با اشاره به دستورات دینی مسلمانان مبنی بر ضرورت توجه به کاشت نهال و مراقبت از درختان، اظهار داشت: به مناسبت روز درختکاری، جشنواره بزرگی به نام "شیراز، بهشت سبز ایران" در روز سه شنبه 15 اسفند از ساعت 14:30 در بوستان آزادی برگزار می شود.

وی ضمن دعوت از همشهریان برای شرکت در این برنامه، گفت: در این جشنواره برنامه های متنوعی از قبیل جشن، عکاسی، آزمایش غربالگری و مشاوره، آموزش کاردستی با مواد بازیافتی، جشن گلدان های دست ساز بازیافتی ویژه کودکان، مسابقه نقاشی خانوادگی با موضوع درختکاری، مسابقه بهترین گیاه آپارتمانی و تراریوم (باغ شیشه ای ) ویژه بزرگسالان، تئاترهای خیابانی و آموزش اصول شهروندی، اهدا جوایز و ... برگزار می شود.

رحیمی افزود: هیئتی برای بررسی کاردستی ها و گیاهان آپارتمانی و تراریوم ها، در فرهنگسراها تشکیل می شود که این محصولات را از نظر بازیافتی بودن یا نبودن، زیبایی، کارآیی و دوام بررسی می کنند.

114 نهال به ياد 114 شهيد آباده طشك در محل مركز تحقيقات زيست محيطي بختگان كاشته شد

در آستانه فرا رسيدن هفته منابع طبيعي ،به ياد 114 شهيد آباده طشك در محل مركز تحقيقات زيست محيطي بختگان 114 نهال غرس شد.

در اين مراسم كه با حضور مقامات استاني ،شهرستاني ، بخش آباده طشك و به ميزباني اداره محيط زيست بختگان برگزار شد در محوطه ساختمان جديد التاسيس مركز تحقيقات زيست محيطي بختگان تعداد 114 اصله نهال زيتون به ياد 114 شهيد گلگون كفن بخش آباده طشك غرس شد.

در اين مراسم امام جمعه بخش آباده طشك با مفيد ارزيابي كردن موضوع درختكاري و تاكيد بر حفظ درختان موجود توسط تمامي مردم توسعه درختكاري را يك امر پسنديده و مورد تاكيد دين مبين اسلام برشمرد.

وی همچنين با ذكر آيات متعدد و روايات از ائمه معصومين عليه السلام در خصوص ضرورت حفاظت از محيط زيست و كاشت و نگهداري درختان و حفاظت از مراتع تاكيد کرد.

حجت الاسلام موسوي در ادامه مباحث خود با توجه به خشكسالي هاي اخير و عدم تامين حقابه تالاب بختگان كه نقش بسزايي در معيشت مردم و حفظ اشتغال در منطقه دارد خواستار توجه ويژه تمام مسئولين به تامين حقابه بختگان و صيانت از محيط زيست شد.

در ادامه اين مراسم حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با ابراز خرسندي از تشكيل اين مراسم و آن هم با ياد مقدس شهدا با تبريك اين ايام به تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست و ملت ايران از استقبال بي سابقه مردم و مسئولين منطقه تقدير کرد.

وی در خصوص فوايد درخت و حفظ منابع طبيعي در مسير توسعه و نياز به توسعه پايدار مطالبي را عنوان كرد و گفت: بخاطر خشكسالي هاي گذشته و اخير همچنين عدم مديريت منابع آب ، عدم تعادل بين دام و مرتع، كاشت گونه هاي آب بر در كشاورزي، برداشت بي رويه از آبهاي زير زميني و... متاسفانه شاهد تخريب گسترده منابع ملي در منطقه هستيم.

وي اضافه كرد:حفظ محيط زيست و منابع طبيعي نياز به عزم و اراده جمعي در سطوح مختلف اجتماعي دارد.امروزه تامين حقابه تالاب بختگان و مديريت برداشت از منابع آبي زير زميني دو ضرورت انكار ناپذير در حفظ و احياء تالاب هاي بين المللي بختگان و طشك است و اميدواريم با تدبير فوري و به موقع تصميم گيران اين حوزه شاهد رها سازي حقابه تا پايان سال باشيم.