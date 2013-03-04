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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

جمشيدي خواستار شد:

كالاهاي عرضه‌شده طرح تنظیم بازار در سبد قشرهاي آسيب‌پذير قرار گيرد

كالاهاي عرضه‌شده طرح تنظیم بازار در سبد قشرهاي آسيب‌پذير قرار گيرد

مشهد - خبرگزاري مهر: جانشين رئيس كميسيون تنظيم بازار خراسان رضوي خواستار برنامه‌ريزي جهت قرارگرفتن كالاهاي عرضه‌شده طرح تنظیم بازار در سبد قشرهاي آسيب‌پذير شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا جمشيدي صبح دوشنبه در جلسه كميسيون تنظيم بازار استان اظهار كرد: در توزيع كالاهاي اساسي كه به منظور تنظيم بازار عرضه مي شود، بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا قشرهاي آسيب پذير بتوانند از اين امكان استفاده كرده و كالا در سبد مصرف كننده هدف قرار گیرد.

جانشين رئيس كميسيون تنظيم بازار خراسان رضوي گفت: بايد تمامي اقدامات در جهت ذخيره سازي كالاهاي اساسي در استان، به آرامش بازار بيانجامد.

جمشيدي افزود: در اجرای طرح تنظیم بازار، جامعه هدف در مرحله اول مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و در مراحل بعدي قشرهاي كارگري، بازنشستگان و كارمندان دولت هستند.

وي گفت: با توجه به اينكه ساماندهي وضعيت اقتصادي مردم به ویژه قشرهاي آسيب پذير، مهمترين دغدغه مديريت عالي و مسئولان دستگاه هاي استان است، بايد با بسيج تمامي امكانات و به كارگيري تمامي ظرفيت ها، در اين راستا تلاش كنيم.

جانشين رئيس كميسيون تنظيم بازار خراسان رضوي تاكيد كرد: ذخيره سازي کافی كالاهاي اساسي صورت پذیرفته و عرضه مناسب آن در محل نمايشگاه هاي عرضه مستقيم کالا، تعاوني هاي مصرف و روز بازارها، از جمله اقداماتی است كه مي تواند در تحقق اهداف سياست هاي تنظيم بازار تاثير گذار باشد.

جمشيدي گفت: استفاده از ظرفيت بازارچه هاي مرزي و مباشران امین براي خريد و واردات كالاهاي اساسي مورد نياز، تسهيل در فرآيند ثبت سفارش و تسريع در روند ورود كالا به استان، از جمله سياست هاي اتخاذ شده جهت تنظيم بازار استان در ایام پایانی سال است.

 

کد مطلب 2011084

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