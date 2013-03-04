به گزارش خبرگزاري مهر، رضا جمشيدي صبح دوشنبه در جلسه كميسيون تنظيم بازار استان اظهار كرد: در توزيع كالاهاي اساسي كه به منظور تنظيم بازار عرضه مي شود، بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا قشرهاي آسيب پذير بتوانند از اين امكان استفاده كرده و كالا در سبد مصرف كننده هدف قرار گیرد.

جانشين رئيس كميسيون تنظيم بازار خراسان رضوي گفت: بايد تمامي اقدامات در جهت ذخيره سازي كالاهاي اساسي در استان، به آرامش بازار بيانجامد.

جمشيدي افزود: در اجرای طرح تنظیم بازار، جامعه هدف در مرحله اول مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و در مراحل بعدي قشرهاي كارگري، بازنشستگان و كارمندان دولت هستند.

وي گفت: با توجه به اينكه ساماندهي وضعيت اقتصادي مردم به ویژه قشرهاي آسيب پذير، مهمترين دغدغه مديريت عالي و مسئولان دستگاه هاي استان است، بايد با بسيج تمامي امكانات و به كارگيري تمامي ظرفيت ها، در اين راستا تلاش كنيم.

جانشين رئيس كميسيون تنظيم بازار خراسان رضوي تاكيد كرد: ذخيره سازي کافی كالاهاي اساسي صورت پذیرفته و عرضه مناسب آن در محل نمايشگاه هاي عرضه مستقيم کالا، تعاوني هاي مصرف و روز بازارها، از جمله اقداماتی است كه مي تواند در تحقق اهداف سياست هاي تنظيم بازار تاثير گذار باشد.

جمشيدي گفت: استفاده از ظرفيت بازارچه هاي مرزي و مباشران امین براي خريد و واردات كالاهاي اساسي مورد نياز، تسهيل در فرآيند ثبت سفارش و تسريع در روند ورود كالا به استان، از جمله سياست هاي اتخاذ شده جهت تنظيم بازار استان در ایام پایانی سال است.