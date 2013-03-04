70 درصد دانش آموزان باید وارد هنرستانها شوند/شاغل بودن مهمتر از داشتن صندلی در دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نخستین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر تحول بنیادین که صبح دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در سند تحول بنیادین اشاره شده است که آموزش و پرورش باید به سمت کارآفرینی ، تفکر و خلاقیت جلو برود. تفکری که خروجی اش تولید محصول باشد.

وی ادامه داد: اگر چه در سالهای گذشته کار و فناوری در هنرستانها به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است اما کافی نیست و باید این موضوع در جامعه فراگیر شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بزرگترین ایراد وارده بر هنرستان های فنی و حرفه ای این بود که آنها با کمک عوامل بیرونی در صدد رشد و یا تولید بودند و هیچ گاه بر اساس نیاز جامعه و آینده نگری به هنرجویان نگاه نکردیم.

حاجی بابایی ادامه داد: در دورانی تلاش شد برای رشته های هنرستان تحصیلات کاردانی ایجاد شود که دیپلم این هنرجوها با مشکل مواجه شد و یا با ایجاد آموزشکده ها ، هنرستانها تضعیف شدند؛ امروز معتقدیم که باید گفتمان آموزش و پرورش در حوزه فنی و حرفه ای تغییر کند . انگیزه ها را شناسایی کنیم تا دانش آموزان تشویق به ورود به هنرستانها شوند.

وی با اشاره به اینکه اگر دانش آموز درک کند که با ورود به هنرستان خوشبخت تر است، تصریح کرد: بر اساس سند تحول بنیادین دانش آموز از کلاس اول باید درس خواندنش همراه با مهارت آموزی بود و معلم تنها باید کلاس را مدیریت کند. همه دانش آموزان باید به دنبال مهارتهای زندگی باشند و بتوانند در آینده کمک حال خانواده باشند.

به گفته حاجی بابایی هم اکنون در جامعه میلیونها شغل وجود دارد که صاحب ندارد و میلیونها انسان هستند که شغل ندارند این به این دلیل است که تعریف ما از شغل و شاغلی تعریف مناسبی نیست.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اشتباه است که فکر کنیم آموزش و پرورش مساوی با ورود به کنکور و کسب مدارک لیسانس و فوق لیسانس است. هر کسی که می خواهد در آینده شغلی داشته باشد باید از زمان ورودش به آموزش و پرورش تلاش کند و نیروهای مورد نیاز جامعه در آموزش و پرورش تربیت شوند.

به گفته حاجی بابایی قرار بود تا پایان برنامه پنجم 50 درصد دانش آموزان به سمت فنی و حرفه ای بروند این در حالی است که امروز می توانیم اعلام بکنیم تنها در دو سال اول اجرای برنامه یعنی تا مهر آینده ظرفیت ما برای ورود به هنرستانهای فنی و حرفه ای پر می شود. اما ایده آل ما ورود 70 درصد دانش آموزان به هنرستان هاست و امیدواریم بتوانیم تا پایان برنامه پنجم به این آمار دست یابیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در مدارس نیازمند 60 هزار نیروی مشاوره برای هدایت دانش آموزان به سمت رشته های مورد علاقه شان هستیم، تصریح کرد: در کشور ما آمار کسانی که در هنرستان تحصیل کرده و سپس به سر کار می روند قریب به صد در صد است. هم اکنون 11 هزار دانش آموز وارد هنرستان های نمونه شده اند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با بیان اینکه باید در شهرستانهای مرزی هنرستانها با توجه به نیاز شغلی آن منطقه ایجاد شود، توضیح داد: امروز صندلی پیدا کردن در دانشگاه مهم نیست بلکه داشتن صندلی در شغل مورد نیاز جامعه مهم است بنابراین باید اتوبان مهارت آموزی در رشته های فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش ایجاد شود.

حاجی بابایی از ایجاد درس مهارت زندگی در مقطع اول دبیرستان از سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: همه دروس شامل زبان انگلیسی، عربی، ریاضی، زیست و... باید منطبق با درس مهارت های زندگی باشد و شیوه تدریس به گونه ای باشد که دانش آموزان این دروس را در زندگی خود به کار ببرند.