سیارکی با فاصله نزدیک از کنار زمین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیارک با فاصله 396 هزار کیلومتری از زمین عبور کرد. درحالی که فاصله میان ماه و زمین بین 263 هزار و 104 تا 406 هزار و 696 کیلومتر متغیر است.

گفته می شود که سیارک 2013 EC هم اندازه شهاب سنگی بوده که روز 15 فوریه در روسیه منفجر شد. ابعاد این سیارک حدود 10 تا 17 متر در عرض است.

گیانلوکا ماسی از پروژه تلسکوپ مجازی در این رابطه اظهار داشت: این مسئله که ما اخیرا با سیارکهای زیادی رو به رو شده ایم به این معنا نیست که قرار است سیارکهای بیشتری از راه برسد، این مسئله صرفا نشان دهنده توانایی بیشتر ما برای تشخیص آنها است. فناوریهای ما طی دهه های گذشته ارتقا یافته است.

درحال حاضر محققان 95 درصد از 980 سنگ بزرگ فضایی را که انتظار می رود از کنار زمین عبور کنند شناسایی کرده اند و گفته می شود که هیچ کدام از آنها در آینده خطر برخورد با زمین را ندارند.

ناسا نیز به شناسایی خطرات برخورد سیارک ها با زمین در آینده ادامه خواهد داد.

بنیادی با نام B612 قرار است به زودی به شکار سیارکها ملحق شود از سوی دیگر برخی دیگر از شرکتها برای معدن کاری روی سیارکها برنامه ریزی می کنند و قصددارند که زمین را از خطر نزدیک شدن سنگهای فضایی دور نگاه دارند.

یک شرکت با عنوان منابع سیاره ای که لری پیج و اریک اشمیت مورد اجرایی گوگل پشتیبانی مالی آن را برعهده دارد اعلام کرده است که نمونه اولیه از فضاپیمایی که روی سیارکها معدنکاری می کند می تواند پس از پرتاب تلسکوپ Arkyd-100s در سال 2014 یا 2015 به فرآیند شکار سیارکها و شناسایی آنها کمک کند.

شرکت دیگری با نام صنایع اعماق فضا نیز درنظر دارد در سال 2015 یک فضاپیما با نام فایر فلای پرتاب کند تا توسط آن سیارکهای نزدیک زمین که ممکن است خطرساز باشند، شناسایی شوند.

دیوید گامپ مدیر اجرایی شرکت صنایع اعماق فضا طی بیانیه ای اعلام کرد که مستقر کردن 10 فضاپیمای کوچک فایرفلای در جایگاه مدنظر ما در فضا، چهار سال طول می کشد و کمتر از 100 میلیون دلار هزینه در بردارد.