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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

واکنش به اتفافات اخیر لیگ برتر هندبال/

استعفای می‌آبادی از سازمان تیم‌های ملی

استعفای می‌آبادی از سازمان تیم‌های ملی

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال استان اصفهان در واکنش به اتفاقات اخیر لیگ برتر هندبال و برای دفاع از تیم هندبال سپاهان، از سمت مدیریت سازمان تیم های ملی استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن استعفای می آبادی آمده است: با عنایت به مسائل ومعضلات اخیر در هندبال و حاشیه های بعمل آمده در روز پایانی لیگ برتر و با توجه به مواضع اتخاذ شده از سوی آن فدراسیون علیه هندبال اصفهان و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تضعیف بیش از پیش هندبال اصفهان در جهت دستیابی به اهدافی غیراصولی و غیر منطقی و از آنجا که وظیفه قانونی ، اجتماعی و اخلاقی اینجانب در مسئولیت هیئت  هندبال استان اصفهان ، دفاع از حیثیت وموجودیت هندبال استان اصفهان و باشگاههای فعال ذیربط از جمله فولاد مبارکه سپاهان با قدمتی ۲۰ ساله و قهرمانی ۱۲ ساله کشور می‌باشد و از آنجا که ادامه همکاری در سازمان تیمهای ملی و آن فدراسیون را در شرایط فعلی مغایر با اهداف و وظایف سازمانی خود در هیئت هندبال استان اصفهان می-بینم. لذا بدینوسیله استعفاء خود را از مدیریت سازمان تیمهای ملی هندبال اعلام می نمایم.

تیم هندبال سپاهان که سال ها قهرمانی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور را در کارنامه خود داشت، امسال قهرمان نشد تا بعد از قهرمان نشدن در ادامه حضور خود در هندبال کشور تجدید نظر کند.

 سپاهانی ها نسبت به داوری ها و مسائل دیگری که در رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور رخ داده بود،‌ معترض بودند و رئیس هیئت هندبال استان اصفهان نیز به این دلیل از سمت خود استعفا داده است.

 

 

 

کد مطلب 2011088

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