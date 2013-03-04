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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

راسموسن سرزده وارد کابل شد/ فرآیند خروج نظامیان محور مذاکرات

راسموسن سرزده وارد کابل شد/ فرآیند خروج نظامیان محور مذاکرات

اوضاع امنیتی افغانستان و عقب نشینی نیروهای خارجی به رهبری ناتو در اواخر 2014 محور مذاکرات دبیر کل ناتو و حامد کرزای در کابل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" امروز دوشنبه در سفری غیر منتظره برای دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد.

راسموسن علاوه بر دیدار با کرزای با دیگر مقامات افغانی و نمایندگان گروه های مختلف این کشور دیدار می کند.

دبیر کل ناتو در دیدار با کرزای درباره اوضاع امنیتی افغانستان و عقب نشینی نیروهای خارجی به رهبری ناتو در اواخر 2014 گفتگو می کند.

راسموسن و کرزای همچنین عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل به بررسی تحولات افغانستان و عملیات مشترک نیروهای افغانی و ناتو می پردازند.

 

 

 

 

کد مطلب 2011092

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