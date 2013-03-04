راسموسن سرزده وارد کابل شد/ فرآیند خروج نظامیان محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" امروز دوشنبه در سفری غیر منتظره برای دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد.

راسموسن علاوه بر دیدار با کرزای با دیگر مقامات افغانی و نمایندگان گروه های مختلف این کشور دیدار می کند.

دبیر کل ناتو در دیدار با کرزای درباره اوضاع امنیتی افغانستان و عقب نشینی نیروهای خارجی به رهبری ناتو در اواخر 2014 گفتگو می کند.

راسموسن و کرزای همچنین عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل به بررسی تحولات افغانستان و عملیات مشترک نیروهای افغانی و ناتو می پردازند.