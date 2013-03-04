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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

حسنعلیزاده خبر داد:

آذربایجان شرقی تا چهار روز آینده بارانی است

آذربایجان شرقی تا چهار روز آینده بارانی است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: شهرهای استان از امروز دوشنبه تا چهار روز آینده به تناوب بارانی است.

شاهرخ حسنعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از امروز سامانه ای فعال وارد استان شده و جو را تحت تاثیر قرار می دهد که با وزش باد نسبتا شدید، بارش برف و باران همراه خواهد بود.

وی همچنین به کاهش محسوس دما تا پنج شنبه خبر داد و گفت: از امروز دما تا 10 درجه کاهش می یابد.

حسنعلیزاده ادامه داد: در 24 ساعت گذشته بندر شرفخانه با 4.4 میلی متر بیشترین بارش را داشته و جلفا با 17 درجه بالای صفر گرمترین شهر استان بوده است.

وی همچنین گفت: دمای تبریز در سردترین اوقات به چهار درجه بالای صفر و  در گرمترین ساعات به 13 درجه بالای صفر می رسد. 
 

کد مطلب 2011095

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