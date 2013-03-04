اولین نشست مشترک تخصصی روابط عمومي ها و رسانه ها در بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشست با هدف ارتقای روند تعامل و همکاری با اصحاب رسانه که هر دو با یک رویکر مشترک فعالیت می کنند، برگزار شد.

محمد جواد محسن زاده افزود: معمولا در حوزه روابط عمومي ها و رسانه ها، رويكرد مشترك با هدف اطلاع رساني در جهت ارتقاي سطح آگاهي مردم و مخاطبان، همواره نياز به تعامل و پويايي بيشتر در حوزه هاي اطلاع رساني وجود دارد.

مشاور فرماندار شهرستان بهارستان ضمن تاکید بر اهمیت کار رسانه ها و روابط عمومی ها در حوزه اطلاع رسانی نیز افزود: قاعدتا روابط عمومي ها و رسانه ها هر دو داراي ماهيتي رسانه اي هستند و این دو حوزه به دنبال تهيه، تدوين، انعكاس اخبار و گزارش رويداد ها هستند و در اين فرآيند از فنون، تكنيكها و ابزارهاي مشتركي بهره می گيرند.

وی ادامه داد: به گونه اي كه روابط عمومي به عنوان منبع پيام و تامين كننده اطلاعات براي رسانه ها و رسانه ها نيز انعكاس دهنده حوزه فعاليت و عملكرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانه ها هستند.

مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات فرماندار بهارستان با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: روشنگري و آگاه سازي مردم به منظور افزايش اشتياق جهت شركت در انتخابات وظيفه اصلي روابط عمومی و رسانه ها است و در این راستا نباید لحظه ای غفلت کنیم.

محسن زاده با اشاره به اثربخشي هر رسانه به اندازه مخاطبين آن نیز اعلام کرد: هيچ رسانه اي نيست كه از اهميت ویژه ای در افکار عمومی برخوردار نباشد، بنابراين وظيفه سنگين تنوير افكار عمومي و مخاطبين، اطلاع رساني صحيح و بدور از غرض ورزي، عدم تخريب و چهره سازي و عمل به تكليف رسانه اي از تعهدات اصحاب رسانه و مطبوعات در همه مقاطع بویژه در زمان انتخابات می باشد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری بهارستان با تاکید بر فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر اينكه هدف از حضور مردم در انتخابات انجام وظيفه و تكليف شرعي و ملي است، افزود: متوليان امر تبليغات و اطلاع رساني در انتخابات نقش تاثيرگذار و غيرقابل انكاري در زمینه اعتمادسازی و جلب مشارکت آگاهانه مردم بر عهده دارند که در این راستا باید بدون جهت گیری به یک نامزد خاصی قدم بردارند.

این مسئول همچنین بر لزوم روشنگري و آگاه سازي مردم به منظور حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و این اقدام را بخشی از وظايف اصلي متوليان امر تبليغات و رسانه ها برشمرد.

محسن زاده در پایان تعامل و همکاری اصحاب رسانه را با مدیران روابط عمومی ادارات سطح شهرستان مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه این روند تاکید کرد .