پنج میلیارد ریال برای یک سد مخزنی در گنبدکاووس هزینه شده است 

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام عملیات پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل سد کوچک مخزنی بلوچ آباد در روستای بلوچ آباد شهرستان گنبد خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل سد کوچک مخزنی بلوچ آباد با هدف استحصال آب زراعی، بهبود و توسعه اراضی کشاورزی ، ذخیره سازی آب از طریق سیلابهای فصلی، پرورش ماهی، اشتغال زایی، تقویت سفره های زیر زمینی و تامین آب اراضی کشاورزی به مساحت 200 هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی از جمله اقدامات انجام شده عملیات اجرایی در ایستگاه پمپاژ بلوچ اباد را احداث سازه ایستگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال برق به طول 202متر، احداث حوضچه ابگیر، نصب تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی پمپاژ و اجرای خط لوله 500 از محل ایستگاه پمپاژ بلوچ اباد به محل ورودی آب بندان عنوان کرد.