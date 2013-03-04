سرمایه 86 شرکت بورسی و فرابورسی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابوترابی گفت: مجموع مبالغ مجوزهای صادره سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام افزایش سرمایه تا پایان بهمن ماه 91 برابر با 107 هزار و 604 میلیارد ریال بوده است.



مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سرمایه 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تا پایان بهمن ماه 91 برابر با 107 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.



وی درباره افزایش سرمایه ها به تفکیک شرکت ها اظهار کرد: از جمع افزایش سرمایه سال جاری، مبلغ 52 هزار و 292 میلیارد ریال آن مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و مبلغ 55 هزار و 312 میلیارد آن مربوط به شرکت های فرابورسی است.



ابوترابی درباره محل تأمین افزایش سرمایه شرکت ها گفت: از محل مطالبات حال شده سهام و آورده نقدی مبلغ 72 هزار و 991 میلیارد ریال، از محل سود انباشته مبلغ 7 هزار و 747 میلیارد ریال، از محل اندوخته مبلغ 639 میلیارد ریال و از محل تجدید ارزیابی مبلغ 26 هزار و 227 میلیارد ریال تأمین مالی شرکت های بورسی و فرابورسی انجام شده است.



وی در پایان درباره تعداد شرکت های ثبت شده در سال 91 گفت: از ابتدای سال تاکنون، 46 شرکت سهامی عام بر اساس الزامات ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ثبت شده است و 36 شرکت با توجه به موضوع فعالیتشان که نهادهای مالی بوده بر اساس مفاد 28 و 29 قانون بازار مصوب سال 84 به ثبت رسیده اند.

