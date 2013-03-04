دوره آموزشی بانوان آرایشگر در ابرکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی در مراسم افتتاح دوره آموزشی بانوان آرایشگر با تشریح اهمیت اجرای این طرح در نمازخانه دبیرستان دخترانه صدرا اظهار داشت: رعایت عملی آموخته های دوره آموزشی در محیط کار، برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از هدر رفتن وقت مشتریان، لطمه نزدن کار به مسائل خانوادگی و رازداری از ناموس مردم از جمله این اهداف است.

وی افزود: ترغیب آرایشگران به اختصاص بخشی از درآمدهای خود به امور خیریه، درآمد حلال، رعایت عفت کلام و اخلاق در محل کار و نیز ایجاد تشکل مذهبی از سوی این صنف از جمله دیگر اهداف برگزاری این دوره است.

پورقیومی همچنین از آمادگی اداره تبليغات اسلامي شهرستان برای استمرار دوره های آموزشی و اخلاقی در اصناف خبر داد.

حجت الاسلام مجيد دهقانی، استاد این دوره نیز در این کلاس آموزشی، به بیان نکاتی پیرامون احکام تجارت، احکام و آداب کسب و کار حلال، آثار و نتایج روزی حلال، احکام خمس، برکات پرداخت خمس، آثار سوء عدم پرداخت خمس، مسائل متفرقه در مورد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین داشتن انصاف در گرفتن اجرت و دستمزد پرداخت.