به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش بازار سهام کشور در دوم اسفندماه 173 هزار میلیارد تومان بود. همچنین براساس آخرین آمار منتشره اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس، فلزات اساسی با 66.20 درصد، محصولات شیمیایی با 13.25 درصد و استخراج کانه های فلزی با 11.54 درصد بیشترین ارزش بازار سهام را میان سایر صنایع بورسی داشته و به ترتیب در سه ردیف ابتدایی جدول قرار دارند.



آمارها نشان می دهد که شرکت های حاضر در گروه فلزات اساسی، با در اختیار داشتن 20.66 درصد بازار، همچنان صدرنشین جدول ارزش بازار است. ارزش بازار شرکت های فعال در این گروه، در دوم اسفندماه از 358 هزار و 234 میلیارد ریال گذشت. هم اکنون، 22 شرکت فعال در گروه فلزات اساسی، دارای 55 میلیارد و 399 میلیون سهم هستند.



نام محصولات شیمیایی در رتبه دوم این رده بندی به ثبت رسیده است. این گروه با 29 شرکت و 23 میلیون و 65 هزار سهم در بورس 229 هزار و 711 میلیارد ریال از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. این صنعت هم اکنون 13.25 درصد بازار را در اختیار دارد. رده سوم جدول به استخراج کانه های فلزی اختصاص دارد. این صنعت با 20 میلیارد و 700 میلیون سهم بالغ بر 11.54 درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارد.

ارزش بازار شرکت های این گروه در دوم اسفندماه به 199 هزار و 786 میلیارد ریال رسید. شرکت های فعال در گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی در رده چهارم قرار دارد. این صنعت با 10 شرکت و 142 میلیارد و 517 میلیون سهم، 11.16 درصد از بازار سهام را در اختیار خود دارند. ارزش بازار این صنعت در دوم اسفندماه با 1.53 درصد افزایش در قیاس با ماه گذشته، از 193 هزار و 521 میلیارد ریال گذشت.



صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با یک پله صعود در جدول به رتبه پنجم رسیده است. این صنعت، هم اکنون 10.38 درصد ارزش بازار را در اختیار دارد و با 6 شرکت و 21 میلیارد و 604 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار تهران فعال است. ارزش بازار این صنعت در دوم اسفند، از 179 هزار و 890 میلیارد ریال گذشت که در قیاس با ماه گذشته 57.96 درصد افزایش دارد.



ارزش بازار سهام شرکت های چند رشته ای صنعتی که در رتبه ششم قرار گرفته است، نسبت به ماه پیش 2.27 درصد رشد کرده و به 168 هزار و 738 میلیارد ریال رسیده است. این صنعت با چهار شرکت و 36 میلیارد و 420 میلیون سهم، 9.73 درصد ارزش بازار را در اختیار دارد.



در عین حال، مخابرات با قرار گرفتن در رده هفتم جدول، 6.04 درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است. این شرکت با 45 میلیارد و 874 میلیون سهم دارای ارزش بازار 104 هزار و 730 میلیارد ریالی است. صنعت خودرو و ساخت قطعات با 31 شرکت، 41 میلیارد و 640 میلیون سهم و در اختیار داشتن 2.31 درصد بازار سرمایه در مقام هشتم ایستاد. ارزش بازار این صنعت در دوم اسفند به 40 هزار و 75 میلیارد ریال رسید.

سرمایه گذاری ها هم در رده نهم جدول ارزش بازار قرار دارند. صنعت سرمایه گذاری با 15 شرکت و 30 میلیارد و 249 میلیون سهم، هم اکنون، 2.29 درصد بورس کشور را در اختیار خود دارد. ارزش بازار این گروه در دوم اسفند 39 هزار و 726 میلیارد ریال بود. صنعت سیمان، آهک و گچ با 2.19 درصد ارزش بازار در رتبه دهم قرار دارد. ارزش بازار این گروه در دوم اسفند ماه به بیش از 37 هزار و 917 میلیارد ریال رسید.